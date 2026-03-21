El influencer Steven Tangarife Caicedo, más conocido como MrStivenTc, protagonizó una nueva polémica en la ciudad de Medellín: quedó grabado realizando una persecución a alta velocidad y, además, habría disparado un arma de fuego.

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Todo ocurrió en el sector de la avenida Las Palmas cuando el streamer realizaba una transmisión en vivo mientras que iba en su vehículo junto a una mujer, quien sería su novia.

En la grabación se observa el momento en el que otro motociclista se le acercó y comenzó a increparlo. Según se escucha, le dice: "Aquí solo Blessd, solo Westcol. (...) No que sos tan malo pues“.

Tras esto, el sujeto aceleró y pasó rápidamente al influencer, que en ningún momento respondió nada. Sin embargo, pocos segundos después MrStivenTc paró y se reunió con otros conocidos, quienes iban en otra moto.

En ese momento, les contó lo que había pasado y dio la orden de alcanzar al sujeto. "Ese marica me está aleteando, vamos a darle la pela a ese perro“, se le escucha decir.

Ante esto, la mujer que lo acompañaba le pidió que no hicieran nada y trató de convencerlo de que siguieran su camino, pero sus palabras no fueron escuchadas.

El streamer aceleró y, junto a sus demás conocidos, alcanzaron al motociclista que lo había increpado. En la transmisión se escucharon, lo que pareció ser, varias detonaciones de un arma que, presuntamente, llevaba el creador de contenido.

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La situación poco a poco fue escalando, hasta que finalmente unos metros más adelantes el hombre y el influencer pararon para seguir la confrontación. “Ahí sí salís corriendo, ¿no?. (...) ¿Qué vas a hacer?“, dijo Steven.

Hubo otro cruce de palabras, pero afortunadamente el hecho no pasó a mayores, el motociclista siguió su camino igual que el streamer y sus demás conocidos.

“Iba andando en la moto y grabando, diciendo solo Blessd y solo Westcol, me tiró a tumbarme de la moto, entonces ustedes saben, yo saqué la herramienta y lo asusté y salió corriendo como una loca”, dijo el creador de contenido posteriormente.

Este es el momento en el que el streamer dio la orden para seguir al motociclista. Foto: API

El hecho no tardó en hacerse viral en las redes sociales, desatando todo un debate por la forma en la que actuó MrStivenTc. Incluso, el concejal de Medellín, Andrés Felipe Tobón Villada, anunció que le solicitará a la Fiscalía iniciar una investigación por lo sucedido.

Por el momento, las autoridades no se han referido al caso, que también ha despertado mucha indignación en las plataforma digitales.