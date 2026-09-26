Johan Sebastián Ovalle Vélez, el joven de 17 años que resultó gravemente herido después de ingresar a un colegio de Medellín con un arma y detonarla, murió tras permanecer más de dos semanas hospitalizado.

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De acuerdo con las autoridades, el fallecimiento se registró en la tarde del viernes, 25 de septiembre, en el Hospital San Vicente Fundación, centro asistencial donde estaba bajo atención médica desde los hechos ocurridos a comienzos de este mes.

¿Qué pasó en el colegio Gabriel García Márquez?

El caso se presentó el pasado 9 de septiembre en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el sector de Villa Hermosa, en el oriente de Medellín.

Según los reportes conocidos hasta el momento tras la emergencia, el adolescente ingresó al establecimiento con un arma traumática y realizó varias detonaciones. La situación generó momentos de tensión y obligó a estudiantes y docentes a resguardarse mientras las autoridades atendían lo sucedido.

En medio del episodio, el joven resultó gravemente herido en la cabeza con el arma que portaba después de que otros dos estudiantes intentaran neutralizarlo. Las circunstancias exactas en las que se produjo la lesión hacen parte de las indagaciones posteriores al caso.

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Luego de ser auxiliado, fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y después remitido al Hospital San Vicente Fundación, debido a la gravedad de su estado de salud. Allí permaneció hospitalizado; sin embargo, por las heridas de gravedad, no resistió y se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades siguen investigando lo ocurrido después de la emergencia, pues se conoció que dos personas habrían ingresado al establecimiento educativo y retirado el arma involucrada en los hechos. Cámaras de seguridad fueron claves para avanzar en su identificación.

El caso ha generado conmoción en Medellín desde el pasado 9 de septiembre, sobre todo porque se difundieron varios videos mostrando lo sucedido, y abrió nuevamente la discusión sobre la seguridad y los protocolos de atención frente a situaciones de riesgo dentro de las instituciones educativas.