Cae en Medellín emisario del Tren de Aragua: era buscado por sembrar el terror con un paro armado en Caracas durante cinco días

En un sector comercial del barrio Laureles, en el occidente de Medellín, la Dirección de Investigación Judicial de la Policía (Dijín) capturó a un señalado cabecilla de una peligrosa organización delincuencial de Caracas, Venezuela.

Su nombre es Cleiver Windeiker Rondón Gutiérrez, presunto cabecilla de la estructura ‘Cota 905’, una banda del occidente de la capital venezolana que comete acciones criminales bajo órdenes del Tren de Aragua.

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Según informó la Dijín, gracias a las labores de seguimiento e intercambio de información con agencias policiales venezolanas y de otros países, se logró ubicar en Medellín a esta persona, quien era requerida por las autoridades judiciales de la República Bolivariana de Venezuela mediante notificación roja de Interpol.

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Documentos judiciales conocidos por SEMANA indican que Rondón Gutiérrez hacía parte de esa banda que durante el 6, 7, 8, 9 y 10 de julio de 2021 sembró el terror en los sectores La parroquia de La Vega, El Paraíso, El Valle, conocidos como ‘Cota 905’.

Durante esos días, en esa zona, la banda delincuencial irrumpió con armas cortas, largas, realizó detonaciones y sometió a extorsiones a la población, incluso con algunos secuestros.

En ese entonces, las autoridades identificaron a 48 integrantes de la banda, bajo el liderazgo de Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias el Vampi.

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“Se evidenció que los mencionados sujetos a parte de la cantidad de delitos cometidos, se encargan de la distribución y tráfico de drogas, además que cuentan con armamento de guerra como granadas, ametralladora M2, fusiles de alto calibre (lanza cohetes), R15, M4, M16, FAL, FAB, .50, AK-47 y municiones de diversos calibres, acotando a su vez que el nivel de despliegue en esa zona es considerable, con una narco distribución de 32 garitas”, documentó sobre esa banda la justicia venezolana.

Incluso, se mencionó cómo esa banda utilizaba autos robados para mover a personas secuestradas a una vivienda de la zona controlada por ellos para exigirles altas sumas de dinero.

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Fuentes oficiales le aseguraron a SEMANA que están investigando si Rondón Gutiérrez llegó a la ciudad en busca de establecer nexos con bandas criminales de la ciudad para la ejecución de actividades criminales.

Tras ser detenido, Rondón Gutiérrez fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación a la espera de que se surtan los trámites legales y diplomáticos correspondientes para su posterior proceso de extradición.