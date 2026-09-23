Una confrontación entre una trabajadora de una tienda D1 y una mujer señalada de intentar llevarse productos sin pagar terminó en una pelea dentro del establecimiento.

En medio del altercado, la empleada recibió un golpe con una botella plástica y posteriormente respondió con un puñetazo.

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El caso se conoció a través de un video compartido en redes sociales.

La trabajadora habría enfrentado a una mujer que fue sorprendida intentando hurtar productos del establecimiento.

En la grabación se observa a las dos mujeres discutiendo dentro del local. La empleada encara a la otra mujer y la hace retroceder hacia la salida, mientras intercambian palabras durante varios segundos.

La discusión posteriormente pasa a los empujones. De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, la trabajadora golpea a la mujer en medio de la confrontación.

La otra mujer responde lanzándole una botella plástica de agua.

El video también muestra que la mujer lanza otro objeto pequeño, aunque las imágenes no permiten identificar con claridad de qué se trata.

Un hombre que se encontraba en el establecimiento interviene durante la pelea y le pide que abandone el lugar.

La confrontación continúa hasta la salida del establecimiento.

Mientras la mujer se retira, la empleada continúa reclamándole por los productos que, según sus palabras, habría intentado llevarse sin pagar.

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¿Qué se sabe sobre la intervención de las autoridades?

Hasta ahora, no existe información oficial que confirme capturas, una denuncia formal o una intervención de la Policía Nacional relacionada con este caso.

Tampoco se ha informado que D1 haya presentado una denuncia por lo ocurrido.

La publicación que circula en redes tampoco aporta información oficial sobre la identidad de las mujeres, una eventual investigación o las circunstancias que dieron origen a la confrontación.

En caso de que exista una denuncia, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer qué ocurrió y si las conductas registradas pueden dar lugar a alguna actuación judicial o de convivencia.

Por ahora, lo confirmado es la existencia del video, su difusión por redes sociales y las imágenes de la confrontación dentro del establecimiento.

No hay reporte público de capturas o de una actuación oficial posterior al episodio.