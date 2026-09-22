El Ejército decomisó oro y dinero en efectivo del Clan del Golfo, en Antioquia

Las operaciones militares contra los grupos narcoterroristas en Colombia no cesan. Las Fuerzas Militares dieron a conocer que el Ejército Nacional logró el decomiso de dinero en efectivo y de oro que serían del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia.

“Con 80 millones de pesos, dos sujetos que transportaban esta suma y más de un kilo de oro, intentaron sobornar a los soldados del @COL_EJERCITO que los detuvieron en desarrollo de operaciones en Caucasia, #Antioquia”, indicaron.

Asimismo, señalaron que los elementos decomisados a estos presuntos delincuentes quedaron en poder de la Fiscalía General de la Nación después de la judicialización.

“El dinero en efectivo y el oro, que tendría un valor de 565 millones de pesos, pertenecerían al grupo armado organizado Clan del Golfo”, explicaron.

Las operaciones militares contra el Clan del Golfo vienen siendo desarrolladas en diferentes regiones de Colombia tras la orden del presidente Abelardo De La Espriella. En el departamento de Bolívar, el Ejército Nacional logró destruir un campamento de este grupo armado ilegal.

“Destrucción de un área campamentaria con capacidad para albergar a unos 40 integrantes de la subestructura Edwin José Sierra Regino del Grupo Armado Organizado, GAO, Clan del Golfo, en la vereda Sinaí del municipio de San Martín de Loba, #Bolívar”, detallaron.

De igual manera, desde la Primera División indicaron que encontraron abundante material de intendencia utilizado por los ilegales.

“​En el lugar de los hechos, las autoridades incautaron abundante material de intendencia, comunicaciones y sanidad, entre los que se destacan equipos de campaña, cintelas, uniformes camuflados completos, hamacas, brazaletes de identificación de la organización, bolsos de asalto y cargadores para radio”, precisaron.

Operaciones militares contra los ilegales. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Se conoció que la ofensiva en contra del Clan del Golfo y otros grupos armados en Colombia se mantiene por parte de las Fuerzas Militares, quienes tienen desplegados a todos los comandos especiales, que tratan de ubicar a los objetivos de alto valor.