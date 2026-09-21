Piden revisar el marco legal para atender a habitantes de calle en Medellín: “Necesitamos recuperar medidas efectivas”

La creciente población habitante de calle es uno de los desafíos sociales que enfrenta Medellín y, según Sebastián López, líder político y expresidente del Concejo de Medellín, requiere una respuesta que trascienda las administraciones locales y sea discutida en el Congreso de la República.

“Medellín tiene que tener liderazgo legislativo. Nuestra mayor tragedia social es lo que está ocurriendo con nuestros hermanos de la calle”, afirmó López.

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Las cifras sobre esta población presentan diferencias de acuerdo con la metodología y la fuente consultada. La Secretaría de Inclusión Social reporta 8.779 personas, mientras organizaciones sociales y concejales estiman que el número podría acercarse a 13.000 en 2026.

López sostiene que existe una limitación jurídica para intervenir en determinados casos, especialmente cuando las actuaciones requeridas pueden entrar en tensión con el principio de autonomía personal. La Ley 1641 de 2013 establece los lineamientos de la política pública para habitantes de calle y contempla principios como la dignidad humana, la autonomía personal, la participación social y la corresponsabilidad entre sociedad, familia y Estado.

En ese contexto, propuso revisar y reformar el marco legal vigente y promover un diálogo institucional con la Corte Constitucional para establecer mecanismos que permitan proteger los derechos de esta población y, al mismo tiempo, brindar herramientas a las administraciones territoriales.

“Necesitamos recuperar medidas efectivas para que las alcaldías del país puedan intervenir y brindar el tratamiento adecuado a quienes lo necesitan”, señaló.

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López también planteó que el debate considere los efectos de la concentración de población vulnerable en determinados sectores sobre la convivencia, la seguridad, el comercio y el uso del espacio público.

“No podemos seguir administrando esta realidad únicamente desde la asistencia. Tenemos que encontrar mecanismos jurídicos y sociales que permitan recuperar proyectos de vida y atender de manera integral a quienes hoy están en la calle”, agregó.

El dirigente hizo un llamado a los congresistas de Antioquia para promover una discusión nacional sobre el marco jurídico de atención a la habitabilidad en calle.

“Medellín tiene que liderar a la bancada de congresistas antioqueños para promover las modificaciones legales y constitucionales necesarias. Necesitamos herramientas para trabajar de manera mucho más efectiva y para que podamos vivir mejor, pero también para que podamos atender dignamente a nuestros hermanos que habitan la calle”, concluyó.

Entretanto, la Alcaldía de Medellín adelanta procesos de caracterización y recolección de información para actualizar datos sobre las condiciones sociodemográficas, de salud, subsistencia y acceso a la oferta institucional de esta población.