Suscribirse

Antioquia

Este es el motivo por el que habitante de calle que mató a joven en Itagüí no había sido capturado antes del crimen

El hombre, supuestamente, ya había agredido a otras personas antes de matar a la víctima.

Redacción Nación
15 de agosto de 2025, 5:26 p. m.
El agresor finalmente fue capturado por la Policía.
Esteban Yepes, asesinado por habitante de Calle. El agresor finalmente fue capturado por la policía. | Foto: Foto 1: Captura de video / Foto 2: El Colombia / Foto 3: Captura de video

Esteban Yepes Palacio, un joven de tan solo 19 años, fue asesinado por un habitante de calle en la ciudad de Itagüí, en Antioquia. El crimen, ocurrido el pasado 11 de agosto, ha generado gran consternación y tristeza.

En un video se observa el momento en el que el agresor, identificado como William de Jesús Cadavid, de 77 años, se acerca por la espalda a la víctima, saca un arma blanca y lo ataca en el cuello.

El caso ha generado gran conmoción y tristeza en esta zona del país.
El caso ha generado gran conmoción y tristeza en esta zona del país. | Foto: Captura de video: @TendenciaenXHoy

El joven fue trasladado hasta un centro médico, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida. Horas después, el asesino fue capturado por la Policía y la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, por lo que en las últimas horas fue enviado a la cárcel.

Con el paso de los días, se han conocido nuevos detalles del caso. Uno de los que más llama la atención es que, al parecer, el habitante de calle ya había tenido otras conductas violentas con ciudadanos, especialmente mujeres.

Lo más leído

1. Escándalo en el Ejército: aparece video que dejaría mal parado al general Olveiro Pérez, inspector de la institución
2. Por escándalo de Carlos Ramón González con la UNGRD y Nicaragua, proponen que Petro saque del Palacio de Nariño la espada de Bolívar
3. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”
Contexto: Drástico giro en caso de joven asesinado por habitante de calle en Itagüí: hermana lo contó todo

Recientemente, se conocieron unos chats en los que algunos comerciantes alertaban de las acciones de Cadavid y pedían que se llamara a la policía, pues el hombre habría agredido a otras personas.

Tras revelarse estos casos, muchos se hicieron la misma pregunta: ¿por qué no había sido capturado? Esta decisión le hubiera podido salvar la vida a Esteban Yepes.

Habitante de calle asesinó a un joven que paseaba su mascota en Itagüí; el hombre fue detenido.
El hombre fue enviado a prisión. | Foto: Redes sociales.

Rafael Andrés Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí, habló con Noticias Caracol y explicó el motivo por el que, pese a las agresiones, el habitante de calle seguía libre.

“Nosotros no podemos privar a una persona de la libertad porque insulta a una persona o porque la empuja. Son contravenciones”, comentó.

Contexto: Destapan escalofriantes detalles del habitante de calle que mató a joven en Itagui: “Ningún tipo de sentimiento”

El funcionario indicó que ellos cuentan con el Centro de Traslado por Protección (CTP), donde llevan a personas cuando se comportan de forma violenta. Allí, explicó, las mantienen durante 12 horas, tiempo en el que las atienden con un médico y un abogado.

El secretario reiteró que, según lo que ellos han investigado, Cadavid no contaba con denuncias, por lo que no podían hacer nada para llevarlo a prisión. “Estamos maniatados ante este tipo de conductas”, expresó.

“Nosotros estamos trabajando con ellos en un centro de rehabilitación, los estamos privando de la libertad por 12 horas para salvaguardar su integridad y su vida. Pero no se puede decir que ‘porque era violento, qué hacía en la calle y por qué las autoridades no hicieron lo que les correspondía’, cuando no alcanzó a tener un delito como tal", agregó.

En la audiencia de medida de aseguramiento, un juez envió a Cadavid a prisión mientras que avanza el proceso en su contra. Pese a que hay un video y se le encontró el arma homicida, se declaró inocente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cristiano Ronaldo pidió a figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: revelación sobre negocio con Al Nassr

2. Siguen llorando a Luis Díaz en Liverpool: “Se me cae una lágrima”, confesó referente del club

3. Gobierno entregó proyectos para mejorar el acceso al agua en La Guajira. Estas son las comunidades beneficiadas

4. ¿Huracán Erin pasará por Colombia?: Gestión del Riesgo responde

5. María Carolina Hoyos Turbay habló de su dolor tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “No estoy dispuesta a pelear con Dios”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Habitante de calleAsesinatoCrimenItagüí

Noticias Destacadas

El agresor finalmente fue capturado por la Policía.

Este es el motivo por el que habitante de calle que mató a joven en Itagüí no había sido capturado antes del crimen

Redacción Nación
El caso ha generado gran conmoción y tristeza en esta zona del país.

“No hemos visto asomo de arrepentimiento”: envían a prisión al habitante de calle acusado de asesinar a joven que paseaba su mascota en Itagüí

Redacción Semana
Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Así rotará el pico y placa en Medellín este viernes 15 de agosto: evite multas

Redacción Vehículos

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.