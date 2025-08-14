“No hemos visto asomo de arrepentimiento”: envían a prisión al habitante de calle acusado de asesinar a joven que paseaba su mascota en Itagüí

El juez tercero penal municipal con función de control de garantías de Itagüí envió a prisión este jueves, 14 de agosto, a William de Jesús Cadavid, habitante en situación de calle, acusado de quitarle la vida sin motivo alguno a Esteban Yepes, de 19 años.

El hombre fue imputado por el delito de homicidio agravado y, aunque negó los cargos, se expone a una pena de 400 meses de prisión.

La fatal agresión sucedió el lunes, 11 de agosto, en inmediaciones del barrio Villa Paula, cerca del parque principal de esa municipalidad del área metropolitana de Medellín.

Las imágenes de cámaras de seguridad dejan ver cuando Esteban caminaba con su mascota y el agresor pasó a su lado. Sin que se sepa aún el motivo, luego de pasar junto al joven, el adulto mayor regresó y por la espalda lo atacó en una ocasión, a la altura del cuello.

Tras la agresión, intentó huir, mientras el joven reaccionó poniéndose la mano a la altura del cuello, intentando evitar que su sangre saliera sin control.

El joven fue trasladado a un centro médico cerca del lugar de los hechos, pero allí lo dieron por muerto.

Habitante de calle asesinó a un joven que paseaba su mascota en Itagüí; el hombre fue detenido. | Foto: Redes sociales.

Sergio Yepes, padre del joven, habló por primera vez sobre lo sucedido. Explicó que Esteban había terminado una clase de inglés y sacó al perro a dar un paseo; fue entonces cuando ocurrió el ataque.

Según las primeras versiones, el habitante de calle le pidió una moneda a la víctima, pero esta se negó a entregarla. Ante la negativa, el sujeto sacó un arma blanca y lo atacó en el cuello, herida que le causó la muerte.

Este joven había terminado recientemente el colegio y estudiaba inglés con el objetivo de buscar trabajo mientras iniciaba su carrera en Administración de Empresas.

“Ya estaba presentando una hoja de vida para colocarse rápido con algo relacionado con el inglés y así poderse ayudar con sus estudios”, recordó con tristeza su padre.

También se refirió al atacante, asegurando que le pareció haberlo visto en otra ocasión, aunque vecinos afirmaron que este sujeto no solía frecuentar esa zona de Itagüí.

“Cuando me mostraron una foto del señor que lo había atacado, se me pareció mucho a uno que había visto en el Parque de Envigado, y que era una persona muy agresiva”, señaló.

Ahora, los papás de Esteban, su hermana y sus otros familiares atraviesan por un duro duelo tras la repentina muerte. Mientras que lo despiden, exigen que el crimen no quede en la impunidad y que el asesino pague por lo que hizo.