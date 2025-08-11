Aterrador: habitante de calle asesinó a sangre fría a joven de 19 años que paseaba su mascota en Itagüí

Una cámara de seguridad, cuyas imágenes ya circulan en internet, captó el momento en que un adulto mayor en situación de calle atacó con un arma blanca a un adolescente que paseaba su mascota en Itagüí.

La fatal agresión sucedió este lunes, 11 de agosto, en inmediaciones del barrio Villa Paula, cerca del parque principal de esa municipalidad del área metropolitana de Medellín.

Las imágenes dejan ver cuando el joven, de 19 años, camina con una mascota cuando el agresor pasa a su lado.

Sin que se sepa aún el motivo, luego de pasar junto al joven, el adulto mayor regresa y por la espalda lo ataca en una ocasión a la altura del cuello.

Tras la agresión, intenta huir, mientras el joven trata de reaccionar, poniéndose la mano a la altura del cuello, tratando de evitar que su sangre saliera.

En un momento, reacciona, para tratar de buscar a su mascota.

Según las primera versiones, el joven fue trasladado a un centro médico cerca del lugar de los hechos, pero allí lo dieron por muerto.

El adulto mayor, por su parte, fue detenido minutos después con ayuda del Ejército Nacional y está a la espera de que sea puesto a disposición de la Fiscalía y se defina su futuro jurídico.

Este estremecedor caso se suma al atroz crimen de María Elena López Abonce, asesinada mientras celebraba su cumpleaños número 56.

El responsable, según los testimonios, fue su propio hermano, Héctor Jaime, un hombre de 65 años de edad.

La tragedia sucedió en el sector Los Mantequillos, de la vereda Olivares, en el municipio de Itagüí, Antioquia.

El hecho ocurrió a las 4:10 de la mañana del domingo, según información policial conocida por SEMANA.

“Sacó el arma blanca, nadie se dio cuenta de qué iba a hacer. Se arrimó a donde ella, le dijo, ‘feliz cumpleaños, hermanita’, y le dio la puñalada”, le dijo a Noticias Telemedellín John Anderson Muñoz Lópéz, hijo de la víctima.

María Elena López Abonce, de 56 años, fue asesinada cuando celebraba su cumpleaños. Aseguran que el responsable es su hermano mayor. | Foto: Redes sociales.

Según la Fiscalía, “la mujer de 56 años era víctima de un ciclo de violencia verbal por parte de su hermano quien la habría amenazado de muerte”.

El señalado agresor intentó huir, pero minutos después se entregó en la estación de Policía del municipio.

Desesperados, los asistentes a la fiesta trataron de auxiliar a María Elena, la trasladaron como pudieron a la Clínica Antioquia, pero allí llegó sin signos vitales.