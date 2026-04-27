Cuando estalló el escándalo de la parranda en la cárcel de Itagüí, en la que hubo ingresos sin registro, consumo de licor y drogas, y un concierto vallenato con el cantante Nélson Velásquez, los reflectores se centraron en los jefes de bandas criminales urbanas de Medellín que permanecen recluidos en ese centro penitenciario.

Escándalo: los capos de Medellín, presos en la cárcel de Itagüí, pagaron una millonaria parranda vallenata

Una celebración de esa magnitud habría tenido como protagonistas a los jefes de las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, varios de los cuales participaron en un acto público con el presidente Gustavo Petro en el marco de la cuestionada política de paz total.

Mientras avanza la investigación por estos hechos, José Leonardo Muñoz, alias Douglas, busca apartarse del escándalo. Según afirma, tiene problemas de salud, no consume licor y no participó en la fiesta.

“No contraté, pagué o me reuní con Nelson Velásquez”, alias Douglas habla de la parranda vallenata en Itagüí

Douglas estuvo hospitalizado en el Centro Oncológico de Antioquia, en Envigado, y según logró establecer SEMANA padecería de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedad coronaria, fibrosis pulmonar y carcinoma escamocelular invasor (tumor maligno de la piel).

Aun así, las críticas se mantienen, pues desde hace años alias Douglas, señalado como jefe de La Oficina, una de las bandas más poderosas de Medellín, ha presentado excusas médicas para salir de la cárcel.

Alias Douglas fue llevado a una cita médica y terminó hospitalizado de urgencia: estos son los detalles

Lo hizo así en agosto de 2010, cuando logró salir de la cárcel y la decisión se conoció tras un fuerte reclamo del entonces presidente Juan Manuel Santos. Además, sus abogados han intentado en varias ocasiones que le cambien la medida de detención en centro penitenciario, para que sea internado en una clínica o enviado a prisión domiciliaria.

Por ahora, alias Douglas ha logrado certificar sus enfermedades ante la justicia y el sistema penitenciario. Sin embargo, persisten las dudas sobre la gravedad de su estado de salud.