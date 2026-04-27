El Consejo de Estado rechazó de plano las pretensiones de la demanda que pedía la pérdida de investidura contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por convocar el conocido ‘tarimazo’ que se adelantó en la tarde del 21 de junio de 2025 con la presencia del presidente Gustavo Petro.

Procuraduría pide rechazar la demanda de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Zuleta por el “tarimazo” en Medellín

En la demanda se señalaba que la dirigente política habría abusado de sus funciones y extralimitado su cargo de congresista para lograr la salida temporal de 23 capos de los combos delincuenciales detenidos en la cárcel de Itagüí, Antioquia, para que participaran en dicho encuentro que hacía parte de la presentación del proyecto de la denominada paz total.

“La Sala encuentra que las accionantes no acreditaron la configuración del elemento objetivo de las causales de pérdida de investidura (...) referentes a la violación del régimen de incompatibilidades y al tráfico de influencias y debidamente comprobado”, señala la decisión de la Sala 20 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura.

El presidente Gustavo Petro en el marco del ‘tarimazo’ con los jefes de las estructuras criminales más temidas de Medellín y el Valle de Aburrá. Foto: JUAN DIEGO CANO

En el debate jurídico, el alto tribunal señaló que el demandante no presentó evidencia que permitiera inferir un tráfico de influencias por parte de la congresista del Pacto Histórico.

“Las pruebas mencionadas anteriormente no logran acreditar que la acción haya invocado su calidad o condición, de congresista, ante el director general del Inpec, servicio público, a quien solicitó, mediante oficio con fecha de radicación del 19 de junio de 2025, el traslado de personas privadas de la libertad para participar en un evento público con el presidente de la República a realizarse el 21 de junio de 2025, en la ciudad de Medellín”, concluyó la Sala.

Los increíbles lujos que tienen en la cárcel los capos que Petro llevó al ‘tarimazo’ en Medellín: aires, televisores, computadores y hasta modificación de celdas

En sencillas palabras, la congresista adelantó el trámite exigido para lograr los permisos ante las directivas carcelarias. No se demostró que utilizara indebidamente su cargo.

“Tampoco se probó que existió influjo sicológico alguno sobre el citado servidor público derivado de la condición accionada como congresista, ni influencia alguna para hacer prevalecer esa condición”, enfatiza el fallo.

“El accionante se limitó a afirmar que la accionada utilizó su posición política para influir en la decisión adoptada por el Inpec, sin aportar los elementos de prueba de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales tal influencia se habría ejercido”, añadió.

Irónicamente, la decisión sale en medio de la polémica parranda vallenata que se realizó hace pocas semanas en la cárcel de Itagüí y que contó con la participación de Nelson Velásquez.

Esta fiesta se adelantó sin ningún tipo de permiso y con la presencia de licor y mujeres para los internos que participaron en el ‘tarimazo’ y se encuentran actualmente en una negociación con el Gobierno Petro.

Esta es la decisión completa