Juez denuncia penalmente a directivo del Inpec tras el polémico ‘tarimazo’ de criminales en Medellín

Este jueves, 15 de enero, se conoció que mediante el Oficio 2381, el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, en Antioquia, formuló denuncia penal contra el teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, del Inpec.

De acuerdo con la información que se conoció el juzgado pudo establecer que este funcionario, al parecer, expidió de manera ilícita la Resolución 005208 del 19 de junio de 2025, en la que ordenó el traslado del interno Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, desde la cárcel de Itagüí hasta la Alpujarra.

Dicho traslado, al parecer, no fue ajustado a la ley porque no contaba con un aval judicial que era indispensable para mover a una persona privada de la libertad y fue realizado para que este participara en un acto político que fue encabezado por la senadora Isabel Zuleta.

El juez fue claro en señalar que ninguna autoridad administrativa puede usurpar esa competencia. Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín, precisó que este tipo de actuaciones son graves porque usurpan el poder judicial.

“Se utilizó a un condenado con fines políticos, se violó la ley de manera consciente y se usurparon funciones judiciales que no le corresponden al Inpec. Este episodio deja un mensaje contundente: ni los directores del Inpec ni los funcionarios arrodillados al poder político están por encima de la ley”, dijo la cabildante.

Con esta actuación del juzgado, esperan que haya más investigaciones para las personas que autorizaron la salida de alias Carlos Pesebre y de otros criminales más para un acto público en la capital antioqueña, el 21 de junio de 2025.

A la izquierda, Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico. A la derecha, el ‘tarimazo’ de Petro en Medellín. Foto: VANESSA LONDOÑO-SEMANA/ AFP

Cabe recordar que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por su participación en el llamado ‘tarimazo’.

Además, avanza un proceso de demanda ante el Consejo de Estado contra la senadora Isabel Zuleta, que busca la pérdida de su investidura y un proceso penal tras denuncia de la concejal Carrasquilla.