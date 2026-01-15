Aprueban $1,7 billones para revivir el Ferrocarril de Antioquia: primera fase irá de Bello a Barbosa

En las últimas horas, la Asamblea de Antioquia aprobó vigencias futuras excepcionales por un monto de 1,7 billones de pesos para revivir el Ferrocarril de Antioquia.

Este proyecto, denominado Tren Multipropósito de Antioquia, fue calificado en noviembre de 2025 por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como “prioritario y estratégico, no solo por su viabilización técnica y avance en estudios, sino por su capacidad de extender la cobertura de transporte férreo hacia municipios en expansión urbana, sirviendo además de nodo logístico para integrar el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio”.

El histórico pueblo antioqueño conocido como la ‘tierra de los ferrocarriles’; está a hora y media de Medellín

Según explicó Soraya María Dasuky Quiceno, gerente encargada de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, el tren contempla una primera etapa en un trayecto de 29,8 km de longitud, entre Bello y Barbosa, al norte de Medellín.

Render proyecto Tren Multipropósito de Antioquia que busca revivir el Ferrocarril de Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia

Este tramo, dijo, se desarrollará como fase inicial del proyecto y se conectará con el Metro de Medellín.

“Este tramo permitirá iniciar de manera progresiva la implementación del sistema férreo, aprovechando el corredor histórico existente y modernizándolo bajo estándares técnicos actuales”, señaló.

El tren en ese trayecto, se dijo desde la Gobernación, tendrá estaciones en los cuatro municipios del norte del Valle de Aburrá: Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.

“Esta última concebida como nodo de integración intermodal y permitirán el desarrollo territorial, con potencial para dinamizar la economía local, promover proyectos urbanos y generar empleo en su entorno”, dijeron desde la Gobernación.

Pero esa es solo una parte del proyecto. Luis Horacio Gallón Arango, secretario de Infraestructura de Antioquia, manifestó que el proyecto de ordenanza aprobado corresponde a los tramos 2 y 3 del corredor férreo Caldas–Puerto Berrío, que comprende 190,5 km, con 19 estaciones —ocho de ellas integradas con la Línea A del Metro de Medellín—.

Además, “tres infraestructuras logísticas especiales para la carga en Primavera, Barbosa y Puerto Berrío, concebido como un eje estructurante de conexión regional y nacional”, indicó.

La obra, explicó la Gobernación de Antioquia, permitirá articular el sur del Valle de Aburrá con el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueño, “fortaleciendo la integración logística del departamento con el centro y oriente del país”.

“Nuestro gobernador Andrés Julián siempre proyectó que saldáramos una deuda histórica con el norte del Valle de Aburrá y, por eso, vamos a construir el Tren Multipropósito para movilizar transporte de pasajeros y carga; además, se mejorará la capacidad logística y de transporte de nuestro departamento”, dijo el secretario de Infraestructura.