Valle de Aburrá

Mañana cambia el precio del metro y de buses de transporte público en Medellín y el Valle de Aburrá

Los nuevos precios rigen en los diez municipios del Área Metropolitana, la autoridad en transporte para la subregión.

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 10:34 p. m.
METRO DE MEDELLIN . MARZO 1 DE 2013
METRO DE MEDELLIN . MARZO 1 DE 2013 Foto: Luis Benavides

Este sábado, 10 de enero, entra en vigencia la nueva tarifa de transporte público para Medellín y los otros nuevos municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá: Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.

Según el Área Metropolitana, la autoridad a cargo del transporte en el Valle de Aburrá, “el ajuste técnico final se fijó en un promedio de 11,9%, una cifra que se mantiene muy por debajo del 23,7% de aumento del salario mínimo”.

La entidad también señaló que “para el caso del transporte integrado, el Distrito de Medellín y el Metro de Medellín, están asumiendo una parte significativa de los costos de operación. Este esfuerzo conjunto permite que el ajuste final sea mucho más moderado de lo que la realidad económica sugería originalmente”.

Así quedaron los precios del transporte público

1. Transporte Masivo (Metro, Tranvía, Cable y Metroplús)

Medellín

• Perfil Frecuente: El incremento es de $390, pasando de $3.430 a $3.820

• Perfil Estudiantil (Municipio): $1.600 • Adulto Mayor: $3.330

• Al Portador / Eventual: $4.400

• Personas en situación de discapacidad: $2.720.

Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá.
Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá. Foto: Área Metropolitana

2. Transporte Público Colectivo Metropolitano (Bus y Micro)

El aumento para las rutas que conectan los municipios oscilará entre $300 y $550, dependiendo de la distancia.

• Municipios Conurbados (Tarifa General): Pasará de $3.400 a $3.800.

• Caldas - Medellín: $4.000

• Barbosa - Medellín: $5.350

• Girardota - Medellín: $4.400

• Copacabana – Medellín: $3.900

• Bello – Medellín: $3.900

• Itagüí – Medellín: $3.800

• Envigado – Medellín $3.800 bus y $3.900 micro

• Sabaneta – Medellín: $3.800

• La Estrella – Medellín: $3.800

3. Rutas Integradas (SITVA)

Para las rutas con integración al subsistema masivo, el incremento promedio es del 13,3%.

• Bello (Cuenca 1): $4.715

• Medellín/ Itagüí / La Estrella (Cuenca 4): $4.715

• Envigado / Sabaneta (Cuenca 5): $4.765

• Girardota (Cuenca 7): $5.040 bus y $5.390 micro

• Copacabana (Cuenca 7): $4.740

• Barbosa (Cuenca 7): $5.890

• Caldas (Cuenca 9): $4.890.

Noticias Destacadas