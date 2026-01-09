¿Dónde alcanza más y menos el salario? Así cambió el costo de vida en las ciudades del país

El costo de vida en Colombia no aumentó de manera uniforme durante 2025. De acuerdo con los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), algunas ciudades registraron un incremento más marcado en sus precios de bienes y servicios, mientras que otras mantuvieron variaciones más moderadas.

Este comportamiento del mercado, calculado a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se ha convertido en un referente para comparar qué tan caro o barato es vivir en distintas regiones del país y así planear decisiones de consumo y de residencia.

Al analizar los resultados anualizados que reflejan cómo cambiaron los precios entre enero y diciembre de 2025 se observan diferencias importantes entre ciudades del interior, la costa y las capitales tradicionales.

Encabezando la lista de las ciudades con mayor aumento del costo de vida se encuentra Bucaramanga, con un IPC de 5,78 %, seguida muy de cerca por Pereira (5,77 %). En estas dos capitales el alza de precios superó el promedio nacional, que se ubicó en 5,10 %, impulsada por rubros como vivienda, transporte y alimentos.

En tercer lugar aparece Bogotá, con un incremento del 5,41 %, por encima de la media nacional y reflejo de una mayor presión en bienes y servicios urbanos.

Le siguen Popayán (5,25 %) y, en un nivel intermedio, ciudades como Barranquilla (5,07 %), Medellín (5,06 %), Villavicencio (5,02 %), Armenia (5,00 %), Florencia (4,94 %), Manizales (4,90 %), Cali (4,82 %) y Cartagena (4,80%).

Estas cifras apuntan a entornos donde, aunque los precios subieron, lo hicieron en una proporción más cercana al promedio nacional.

El panorama cambia al observar las ciudades que registraron una variación anual más moderada, lo que se interpreta como una presión de precios comparativamente menor.

En este grupo destacan Valledupar (3,49 %), que lideró el renglón de menor incremento del costo de vida durante 2025, seguida por Santa Marta (3,64 %), Montería (3,92 %), Riohacha (4,06 %), Ibagué (4,15 %), Sincelejo (4,15 %), Neiva (4,23 %), Tunja (4,30 %) y Pasto (4,31 %).

Estas variaciones sugieren que en estas regiones los hogares enfrentaron, en promedio, menos presión inflacionaria que en las capitales con mayores tasas.

Los datos del IPC no solo sirven para comparar ciudades; también se utilizan como referencia para ajustar cuestiones cotidianas como cánones de arriendo, servicios públicos y algunos contratos que se indexan anualmente con base en la inflación general.

Las variaciones de precios reflejan dinámicas económicas locales y regionales. Foto: 123 Rf

En regiones donde el IPC supera la media nacional, es más probable que los alquileres y otros gastos fijos se incrementen con mayor fuerza en 2026, afectando directamente los presupuestos familiares y empresariales.

Este análisis del DANE también pone de manifiesto que ni Bogotá ni Medellín ocuparon el primer lugar en la lista de ciudades con mayor alza de precios, desafiando la percepción común de que las principales metrópolis son automáticamente las más costosas para vivir.

La realidad, según las cifras oficiales, es que el costo de vida puede variar más por factores regionales y dinámicas locales de oferta y demanda que por el tamaño de la ciudad.