Arriendos y el IPC para 2026: “Cerca del 40 % de los hogares vive en alquiler”; así impacta en el canon

De acuerdo con la información entregada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró 2025 en 5,10 %, lo que significó una reducción frente a la cifra registrada en 2024, que fue del 5,2 %. El IPC es el indicador que mide, en promedio, la variación de los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares en Colombia.

Inflación en Colombia quedó en el 5,10 % en 2025: arriendo y productos que suben de precio este año

Según las cifras oficiales, más de 7,4 millones de hogares en el país viven en arriendo, lo que equivale a cerca del 40 % del total de los hogares y aproximadamente 21,5 millones de personas. Este contexto hace que los cambios en el IPC tengan un impacto directo en el sector de los arrendamientos, ya que el canon se ajusta de manera anual con base en este indicador.

“El canon de arrendamiento en Colombia tendrá un ajuste directamente vinculado con la variación del IPC; esto quiere decir que los contratos vigentes se actualizarán de acuerdo con el indicador. Ejemplo, una persona que actualmente paga un valor de $ 1.800.000 verá ajustado su monto mensual con un precio de $ 91.800, es decir, que el nuevo canon de arrendamiento sería $ 1.891.800”, informó Lesly Posada, directora comercial de Fincaraiz.

Un informe de esta plataforma señala que más del 70 % de la demanda habitacional en Colombia se concentra en vivienda usada y en arriendo. La mayor oferta y búsqueda se registra en apartamentos de una o dos habitaciones, ubicados principalmente en estratos 3 y 4. Entre los factores que influyen en la elección de vivienda se encuentran la ubicación, la presencia de zonas verdes, la conectividad vial y la seguridad.

“Bogotá sigue liderando la demanda nacional de vivienda, seguida por Medellín, Cali y Barranquilla. No obstante, ciudades intermedias como Pereira, Manizales y Villavicencio comienzan a registrar un incremento significativo en las búsquedas, reflejando una descentralización del interés habitacional hacia zonas con menor congestión, costos más bajos y mejores condiciones de calidad de vida”, puntualizó Posada.