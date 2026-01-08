Inflación

IPC en Colombia 2026: lista de productos que le afectarán su bolsillo con la inflación

EL IPC publicado hoy será la referencia clave para contratos y tarifas en 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 10:48 p. m.
La inflación certificada marca el bolsillo de los colombianos en 2026.
La inflación certificada marca el bolsillo de los colombianos en 2026. Foto: Getty Images

Con la publicación del dato oficial este 8 de enero, el DANE confirmó cómo cerró la inflación en Colombia durante 2025. El Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 5.10 %, por debajo del 5,2 % observado en 2024, un dato clave para el comportamiento de precios en 2026.

Este indicador, calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo familiar y funciona como referencia legal para ajustar diversos contratos y tarifas durante el año.

A diferencia de otros indicadores económicos, el IPC no solo es una estadística, tiene implicaciones directas sobre el bolsillo de los colombianos.

Legalmente, este dato sirve como tope para ajustes de varios rubros durante 2026, incluidos los arriendos de vivienda urbana, pensiones y matrículas educativas, servicios de salud, peajes y tarifas de transporte.

Macroeconomía

Incrementos en matrículas y pensiones de colegios para 2026: cuáles son los porcentajes definidos

Macroeconomía

Costo de vida en las principales ciudades del país: estos son los territorios donde más subió en el 2025

Macroeconomía

IPC 2026 en Colombia: así ha quedado en los últimos años el indicador clave para el bolsillo

Macroeconomía

Este será el incremento de los arriendos para 2026 en Colombia, según el IPC; fecha y quiénes serán afectados

Macroeconomía

Inflación en Colombia quedó en el 5,10 % en 2025: arriendo y productos que suben de precio este año

Macroeconomía

Si está cerca de jubilarse, ojo con este trámite de Colpensiones

Macroeconomía

¿Qué es la inflación y por qué se siente todos los días en el bolsillo?

Macroeconomía

Cuenta regresiva para conocer la inflación oficial del país

Noticias Estados Unidos

Guía Black Friday 2025: cómo aprovechar los descuentos reales sin caer en falsas promociones

Noticias Estados Unidos

Retiran popular marca de agua mineral por presencia de peligrosa bacteria, ¿cuál es?

En el caso de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana regulados por la Ley 820 de 2003, el aumento anual del canon no puede exceder el porcentaje de inflación verificado por el DANE.

La riqueza no se decreta, la inflación sí

Con la inflación ya certificada por el DANE, el ajuste de los arriendos de vivienda urbana para 2026 quedó definido. La ley establece que el incremento del canon no puede superar el porcentaje oficial del IPC divulgado.

El aumento solo puede aplicarse cuando se cumpla un año desde el último ajuste y en el momento de la renovación del contrato, y siempre sobre el valor vigente del arriendo. Arrendador y arrendatario, no obstante, pueden acordar un incremento inferior o mantener el mismo valor si así lo deciden.

Este cálculo que aplica sobre el arriendo vigente, ayuda a hogares y arrendadores a planear con anticipación su presupuesto, aunque arrendador y arrendatario pueden acordar un aumento inferior o incluso permanecer en el mismo valor si así lo deciden

Este es el dato financiero que marca los arriendos y avalúos catastrales, y que será divulgado en los próximos días

El dato de inflación publicado por el DANE también define el reajuste de las pensiones durante 2026. Las mesadas superiores al salario mínimo se actualizan con base en el IPC certificado, mientras que las pensiones equivalentes al mínimo siguen el incremento decretado por el Gobierno Nacional.

Los cambios en el pago del recargo nocturno nutrirán el bolsillo de los trabajadores.
Contratos y tarifas se ajustan con base en la inflación oficial. Foto: 123 Rf

Con la cifra ya confirmada, los pensionados pueden calcular cómo quedará su ingreso mensual a lo largo del año.

Además de arriendos y pensiones, el IPC divulgado sirve como referencia para múltiples ajustes en educación, salud y otros servicios regulados.

Matrículas de colegios y universidades, cuotas moderadoras, copagos, peajes y algunos trámites oficiales toman como base la inflación certificada para definir sus incrementos durante 2026, dentro de los límites permitidos por la ley.

¿Hay riesgos con el decreto que prepara el Gobierno sobre inversiones de los fondos de pensiones? Convocan mesa técnica

Frente a ajustes como los del salario mínimo, que fue decretado con un alza considerable, el IPC marcará los topes “legales” para cómo y cuánto podrían subir ciertos rubros durante el año.

Para las familias, entender este mecanismo y anticipar cómo impactará su presupuesto en vivienda, pensiones, educación o transporte será clave para administrar mejor sus recursos en los próximos meses

Más de Macroeconomía

La Secretaría de Educación reitera su invitación a todas las familias para que no permitan que niñas, niños o adolescentes manipulen pólvora

Incrementos en matrículas y pensiones de colegios para 2026: cuáles son los porcentajes definidos

Bucaramanga

Costo de vida en las principales ciudades del país: estos son los territorios donde más subió en el 2025

INFLACIÓN

IPC 2026 en Colombia: así ha quedado en los últimos años el indicador clave para el bolsillo

La práctica del cobro de depósito por un contrato de arrendamiento es algo común por estos días.

Este será el incremento de los arriendos para 2026 en Colombia, según el IPC; fecha y quiénes serán afectados

Inflación en Colombia en abril de 2021

Inflación en Colombia quedó en el 5,10 % en 2025: arriendo y productos que suben de precio este año

EE.UU.

IPC en Colombia 2026: lista de productos que le afectarán su bolsillo con la inflación

¿Cómo funciona la 'doble asesoría' para cambiar de régimen de pensiones en Colombia? Le explicamos.

Si está cerca de jubilarse, ojo con este trámite de Colpensiones

Inflación

¿Qué es la inflación y por qué se siente todos los días en el bolsillo?

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar se puso más barato en Colombia: este es el valor oficial del 8 de enero

Baja ejecución presupuestal, Vivienda de interés social

Gobierno Petro insiste en desindexar precios de vivienda del salario mínimo, pese a efectos negativos que tendría

Noticias Destacadas