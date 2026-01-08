Con la publicación del dato oficial este 8 de enero, el DANE confirmó cómo cerró la inflación en Colombia durante 2025. El Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 5.10 %, por debajo del 5,2 % observado en 2024, un dato clave para el comportamiento de precios en 2026.

Este indicador, calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo familiar y funciona como referencia legal para ajustar diversos contratos y tarifas durante el año.

A diferencia de otros indicadores económicos, el IPC no solo es una estadística, tiene implicaciones directas sobre el bolsillo de los colombianos.

Legalmente, este dato sirve como tope para ajustes de varios rubros durante 2026, incluidos los arriendos de vivienda urbana, pensiones y matrículas educativas, servicios de salud, peajes y tarifas de transporte.

En el caso de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana regulados por la Ley 820 de 2003, el aumento anual del canon no puede exceder el porcentaje de inflación verificado por el DANE.

La riqueza no se decreta, la inflación sí

Con la inflación ya certificada por el DANE, el ajuste de los arriendos de vivienda urbana para 2026 quedó definido. La ley establece que el incremento del canon no puede superar el porcentaje oficial del IPC divulgado.

El aumento solo puede aplicarse cuando se cumpla un año desde el último ajuste y en el momento de la renovación del contrato, y siempre sobre el valor vigente del arriendo. Arrendador y arrendatario, no obstante, pueden acordar un incremento inferior o mantener el mismo valor si así lo deciden.

Este cálculo que aplica sobre el arriendo vigente, ayuda a hogares y arrendadores a planear con anticipación su presupuesto, aunque arrendador y arrendatario pueden acordar un aumento inferior o incluso permanecer en el mismo valor si así lo deciden

Este es el dato financiero que marca los arriendos y avalúos catastrales, y que será divulgado en los próximos días

El dato de inflación publicado por el DANE también define el reajuste de las pensiones durante 2026. Las mesadas superiores al salario mínimo se actualizan con base en el IPC certificado, mientras que las pensiones equivalentes al mínimo siguen el incremento decretado por el Gobierno Nacional.

Contratos y tarifas se ajustan con base en la inflación oficial. Foto: 123 Rf

Con la cifra ya confirmada, los pensionados pueden calcular cómo quedará su ingreso mensual a lo largo del año.

Además de arriendos y pensiones, el IPC divulgado sirve como referencia para múltiples ajustes en educación, salud y otros servicios regulados.

Matrículas de colegios y universidades, cuotas moderadoras, copagos, peajes y algunos trámites oficiales toman como base la inflación certificada para definir sus incrementos durante 2026, dentro de los límites permitidos por la ley.

¿Hay riesgos con el decreto que prepara el Gobierno sobre inversiones de los fondos de pensiones? Convocan mesa técnica

Frente a ajustes como los del salario mínimo, que fue decretado con un alza considerable, el IPC marcará los topes “legales” para cómo y cuánto podrían subir ciertos rubros durante el año.

Para las familias, entender este mecanismo y anticipar cómo impactará su presupuesto en vivienda, pensiones, educación o transporte será clave para administrar mejor sus recursos en los próximos meses