El gobierno de Gustavo Petro contempla tomar una decisión económica muy debatible. En entrevistas con medios radiales, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que se contempla la expedición de un decreto de control de precios.

La razón tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Muchos expertos han anunciado que la cifra de 23,7 que anunció el gobierno se traducirá en un alza en el costo de vida, por el efecto inflacionario de la medida.

“La especulación hay que evitarla y perseguirla”, aseguró Sanguino en diálogo con Blu Radio en el que dijo que hay que evitar una presión inflacionaria. “Estamos trabajando aceleradamente con el ministerio de Hacienda y el de Comercio esas medidas”.

El aumento del salario mínimo tendrá un efecto inflacionario. El ministro de Trabajo asegura que emitirán decretos de control de precio para evitar "la especulación". Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

El ministro aseguró que el gobierno busca que el aumento para los trabajadores se dé en términos reales y que, por eso, se está pensando en tomar esa decisión. “Lo que demuestran estos tres años del gobierno es que se ha podido controlar, porque hemos incrementado el salario mínimo en un 37,6 % acumulado nominalmente, con un incremento real del 17,4 % en los ingresos de los trabajadores”, dijo en la emisora La W.

El aumento del salario mínimo genera casi que un inmediato aumento en el costo de vida, incluso para quienes no ganan ese monto. La razón no solo es que se aumentarán los costos de producción de muchos bienes, sino que numerosos servicios se indexan con ese valor.

El ministro de Trabajo explicó que hoy hay 14 ítems en ese frente que el gobierno está analizando y que en los próximos días también esperan poder expedir nuevos decretos que rompan ese vínculo.

Uno de los más preocupantes para miles de familias colombianas es la Vivienda de Interés Social. Quienes compraron los años pasados y están pendientes de entregas tendrán que enfrentar aumentos cercanos a los 40 millones, un valor con el que no contaban y que hará que muchos colombianos deban desistir del sueño de tener casa propia.

Sanguino aseguró que la indexación del mínimo con la vivienda es legal y que están trabajando en poder resolver esto, pero que no será rápido.

¿Por qué es tan polémico el control de precios?

“El control de precios es una forma de intervención por parte del gobierno para tratar de establecer por distintos tipos de mecanismos unos precios mínimos o máximos. En el caso particular de lo que se está hablando en este momento es el establecimiento de precios máximos, es decir, tratar de controlar el incremento de precios”, explica el rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo.

“El salario mínimo es una despedida de quinta, en el peor modo posible, para el Gobierno Petro”: José Manuel Restrepo

El exministro de Hacienda asegura que se trata de un instrumento que ha sido utilizado en el país y que está consagrado en el ordenamiento jurídico. De hecho, que hoy aplica para ciertos sectores como transporte, combustibles, servicios públicos y medicamentos. Pero que desde “la perspectiva de la teoría económica, generalizar el control de precios es inconveniente. Sucede un poco lo que sucedió en Venezuela o lo que sucedió en Cuba y en otros países del mundo”.

José Manuel Restrepo advierte que el incremento del salario mínimo tendrá un efecto inflacionario, pero asegura que el control de precios es riesgoso y puede traer desabastecimiento. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Presidencia

Para el experto se trata casi de un librero que funciona de la siguiente manera: “se elevan los costos para el sector productivo particularmente con salarios; segundo, como la reacción normal es inflación, o sea, incremento de precios y en algunos países hiperinflación, viene entonces el tercer elemento, que es establecer controles de precios. Cuando se controlan los precios, pues se genera desabastecimiento, que a su turno, lleva a la escasez. Ese desabastecimiento es fruto de menores niveles de oferta de bienes y servicios en la economía de esos bienes y servicios cuyo que tienen controles de precios”.

“Hay que tener mucho cuidado con este tipo de medidas que pueden ser peores que la enfermedad misma que se vive”, advierte.