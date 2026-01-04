Economía

Este es el dato financiero que marca los arriendos y avalúos catastrales, y que será divulgado en los próximos días

La institución debe entregar el dato en los próximos días.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

4 de enero de 2026, 11:55 a. m.
El índice de Precios al Consumidor (IPC) final de 2025 se conocerá en los próximos días.
El índice de Precios al Consumador (IPC) final de 2025 se conocerá en los próximos días.

El próximo jueves 8 de enero, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o la tasa de inflación del 2025.

Esta cifra es fundamental, ya que determina el límite máximo para el aumento de los arriendos en el país, algunas pensiones y peajes. Por otra parte, es la base para el aumento de pagos en el sistema privado de salud y en los cálculos de los avalúos catastrales.

¿Pueden sancionarlo si no paga las cuotas de arriendo en los primeros días del mes?

Es importante señalar que, al momento de ser divulgado el valor, se explicará el porcentaje acumulado de 2025 y los elementos que más influencia ejercieron en el mismo.

El Dane entregó el IPC de noviembre.
El Dane entregó el IPC de noviembre.

“El IPC es una medida del cambio (variación) en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país, conocido como la canasta. Esta canasta se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH), que el DANE realiza cada 10 años”, señala el DANE.

¿De cuánto podría ser el IPC en 2025? Estas son las proyecciones

Aumento en los arriendos

Las personas que viven en arriendo en el país deben conocer de primera mano que, una vez se cumpla el año estipulado en el contrato, se les realizará el aumento marcado por el IPC. Este aumento deberá ser notificado por escrito, detallando el nuevo valor y las fechas en las cuales se deben realizar los pagos.

Una vez se publique el IPC, los propietarios de los inmuebles podrán hacer los cálculos necesarios para establecer el incremento, que deberán comunicar a sus inquilinos.

El ajuste en el valor del alquiler de una propiedad debe seguir una serie de reglas y restricciones impuestas por la legislación colombiana, en particular la Ley 820 de 2003, que regula los contratos de arrendamiento de viviendas urbanas.

Modificación en las mesadas pensionales

Las personas que cuentan con una mesada pensional tras completar su proceso de jubilación podrán conocer el nuevo valor que recibirán por medio de dos vías.

Inflación
Algunas pensiones suben con la medida del IPC.

Los que reciben una cifra similar al salario mínimo deberán realizar los cálculos con el aumento que señaló el Gobierno Nacional el pasado 29 de diciembre.

Por otro lado, si las personas reciben una pensión que excede el salario mínimo, el ajuste se hará en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) vigente al cierre del año. Este dato es proporcionado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística a los fondos de pensiones.

Noticias Destacadas