Economía

¿De cuánto podría ser el IPC en 2025? Estas son las proyecciones

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras también entregó sus proyecciones para 2026 y 2027.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 12:42 p. m.
El IPC para 2025 sería de 5,2 % al cierra de 2025, según ANIF.
El IPC para 2025 sería de 5,2 % al cierra de 2025, según ANIF. Foto: Getty Images/iStockphoto

Luego de conocerse el incremento del salario mínimo para el próximo año en un 23,7 %, ubicándolo en $2.000.000 incluido el subsidio de transporte, ahora la cifra que preocupa a los colombianos es la del Índice de Precios al Consumidor (IPC), bajo la cual regirán otros ajustes de cara a 2026.

Este índice calcula la variación en el precio de alimentos, vivienda, servicios públicos, vestuario y otros productos de la canasta familiar y da una perspectiva de lo que podrían incrementarse una vez se conozca el dato anual de 2025.

En este sentido, desde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) han hecho una proyección de cuánto sería el IPC para este año.

Según explicaron en el documento Encuesta ANIF Tasa Banco de la República diciembre 2025, en noviembre se logró la disminución de la inflación, luego de cuatro meses al alza; en el estudio, indican que hubo diferentes categorías que cayeron y que contribuyeron a una cifra mucho más cómoda.

“La inflación, factor crucial en las decisiones del Banco Central, se desaceleró en noviembre al ubicarse en 5,3 % anual. Este resultado representó una disminución de 21 pb respecto a agosto (5,5 %), finalizando así un ciclo de repunte de cuatro meses consecutivos. Este resultado se explica por la desaceleración anual de precios en seis de las 12 divisiones de gasto respecto al mes anterior. Se destaca la desaceleración en los precios de recreación y cultura, que pasó de una variación anual negativa de 2,7 % en octubre a 0,6 % en noviembre, alimentos (de 6,6 % a 5,7 %) y prendas de vestir (de 2,2 % a 2,0 %). En contraste, la división de información y comunicaciones pasó de 0,7 % en octubre a 1,1 % en noviembre”, explicó en su análisis.

Frente a las proyecciones sobre la inflación, calculan que en 2025 esté sobre el 5,3 %, cifra que podría mejorar sustancialmente en 2026 y 2027 cuando registre una caída de hasta dos puntos, según los analistas consultados por la ANIF.

“Los pronósticos de los analistas consultados anticipan una inflación de 5,3 % anual como mediana para el cierre de 2025, siendo mayor al 5,2 % reportado en octubre. Asimismo, se anticipa una convergencia lenta al rango meta para 2026 (con 4,5 %) y una inflación de 3,8 % para el cierre de 2027”, señala el documento.

Al respecto, los pronósticos de Anif no se alejan mucho de los anteriores, pero sí marcan una diferencia frente a dichas proyecciones debido a “presiones inflacionarias”.

“En ANIF anticipamos la persistencia de presiones inflacionarias que dificultarán la convergencia de la inflación hacia el rango meta. Así, según nuestras estimaciones, la inflación anual se ubicaría en 5,2 % al cierre de 2025, alcanzando el 4,3 % al cierre de 2026 y el 3,4 % en 2027″, explicaron desde la Asociación.

