Salario mínimo de 2026 decretado por Petro: ¿es demandable? “¿Qué pasaría si el aumento fuese de más del 100 %?”

El exministro de Hacienda y de Comercio habló con SEMANA y citó otro caso ocurrido en Colombia en el que intervino el Consejo de Estado.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 11:45 a. m.
Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025
Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

El exministro de Hacienda y de Comercio José Manuel Restrepo habló con SEMANA. Lo hizo luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara un salario mínimo para los colombianos para 2026 de $2.000.000 con auxilio de transporte.

El incremento generó gran controversia. Por un lado, están quienes aplauden un aumento de tal magnitud y, por otro, quienes se preocupan porque las empresas podrían incurrir en despidos, dado el valor que representará cada trabajador, y porque unas medidas “populistas”, como indicó la Andi, ad portas de las elecciones presidenciales en Colombia, pueden dejar al país sumido en una crisis económica que ahora mismo no se ve, tal cual sucedió en Venezuela.

Salario mínimo de 2026: “Es pan para hoy y hambre para mañana”
Tras salario mínimo 2026 anunciado por Petro, Andi advierte del riesgo del “populismo” y se pregunta por qué el Gobierno alega “emergencia económica”
Le reviven a Petro un video de Chávez anunciando un salario mínimo alto en Venezuela, país que entró en una certera crisis económica

Petro anunció este lunes un aumento histórico del 23,7 % para el salario mínimo en 2026, el mayor de este siglo. El Gobierno sostiene que pretende mejorar la calidad de vida de los colombianos mientras enfrenta un aluvión de críticas del sector empresarial, que califica la medida de insostenible.

Es el mayor aumento salarial de los últimos 25 años. El anterior más alto se registró en 2023 (16 %). “Con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad”, aunque “va a haber una presión sobre los precios”, dijo Petro en una alocución junto al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ambos acompañados por Antonella Petro, hija del mandatario.

Iván Cepeda reacciona al salario mínimo de 2026 decretado por Petro: “Conquistas sociales esenciales”

¿De cuánto podría ser el IPC en 2025? Estas son las proyecciones

Salario mínimo 2026: ¿qué es verdaderamente un “salario vital”?

“El salario mínimo es una despedida de quinta, en el peor modo posible, para el Gobierno Petro”: José Manuel Restrepo

Duro golpe a trabajadores independientes por aumento del salario mínimo en 2026: seguridad social sería impagable

Salario integral: ¿cuánto sube para 2026 tras aumento del 23,7 % en el mínimo?

Salario mínimo de 2026: “Es pan para hoy y hambre para mañana”

Álvaro Uribe reacciona al aumento del 23,7% del salario mínimo por decreto: “Se confirma que Petro fue el profesor de Chávez”

Tras el aumento del salario mínimo a 2 millones de pesos, con auxilio de transporte, Iván Cepeda se dispara en Polymarket

La vida será más cara con el aumento del salario mínimo de Gustavo Petro: cinco cosas que suben irremediablemente. Haga cuentas

Con el aumento del 23,7 % y el subsidio para el transporte, el salario mensual trepará de $1.623.500 (422,2 dólares) a $2.000.000 (520,2 dólares), cuando restan pocos meses para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de 2026.

Economistas advierten que el aumento podría tener impactos negativos sobre la inflación, la informalidad y el costo de vida, en alza en el país.

“Un aumento muy por encima de la inflación es un empujón que no es duradero porque se transmite en más inflación (…) con un efecto macroeconómico que desestabilizaría la economía colombiana”, dijo Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana.

En Colombia se estima una inflación en torno al 4 % para el año entrante, según el Banco de la República (central). Cerca del 50 % de los trabajadores colombianos, que en su mayoría tienen empleos informales, no llegan a ganar un salario mínimo, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Fabio Arias, presidente del sindicato Central Unitaria de Trabajadores —uno de los más grandes de Colombia—, acusó a los empresarios de lamentar que “al pueblo trabajador le pueda llegar a ir bien”.

¿Lo decretado por Petro se puede demandar? Así respondió el exministro José Manuel Restrepo, en diálogo con SEMANA. “En 2016 el decreto de aumento de salario mínimo fue demandado ante el Consejo de Estado. Ese alto tribunal se pronunció en el sentido de que el decreto no tenía la suficiente justificación en los motivos para dicho incremento. En este caso, podría acudirse a este precedente para demandar el decreto del actual Gobierno, pues las razones que justifican este aumento no existen o no son argumentadas. Dados los efectos que esto tiene en la economía, bien valdría la pena que el Consejo de Estado se pronuncie sobre esta decisión. El Ejecutivo no puede abusar de sus facultades y tomó esta medida sin las debidas razones. Me pregunto yo, ¿qué pasaría si el aumento fuese de más del 100 %? ¿Debería aceptarse esa decisión sin un debido análisis?”.

El incremento acumulado del salario mínimo bajo el mandato de Petro en los últimos tres años fue del 42,4 %, según el Ministerio de Hacienda. La economía nacional supera las proyecciones de los analistas, que esperan una subida en el PIB de entre el 2,6 % y el 2,7 % hacia final de año.

La semana pasada, Petro declaró estado de emergencia económica por 30 días ante una “inminente crisis fiscal”, tras llamados de atención de organismos internacionales al Ejecutivo por la salud fiscal del país.

