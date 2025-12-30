Salario mínimo de 2026 decretado por Petro: ¿es demandable? “¿Qué pasaría si el aumento fuese de más del 100 %?”

El exministro de Hacienda y de Comercio José Manuel Restrepo habló con SEMANA. Lo hizo luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara un salario mínimo para los colombianos para 2026 de $2.000.000 con auxilio de transporte.

El incremento generó gran controversia. Por un lado, están quienes aplauden un aumento de tal magnitud y, por otro, quienes se preocupan porque las empresas podrían incurrir en despidos, dado el valor que representará cada trabajador, y porque unas medidas “populistas”, como indicó la Andi, ad portas de las elecciones presidenciales en Colombia, pueden dejar al país sumido en una crisis económica que ahora mismo no se ve, tal cual sucedió en Venezuela.

Petro anunció este lunes un aumento histórico del 23,7 % para el salario mínimo en 2026, el mayor de este siglo. El Gobierno sostiene que pretende mejorar la calidad de vida de los colombianos mientras enfrenta un aluvión de críticas del sector empresarial, que califica la medida de insostenible.

Es el mayor aumento salarial de los últimos 25 años. El anterior más alto se registró en 2023 (16 %). “Con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad”, aunque “va a haber una presión sobre los precios”, dijo Petro en una alocución junto al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ambos acompañados por Antonella Petro, hija del mandatario.

Con el aumento del 23,7 % y el subsidio para el transporte, el salario mensual trepará de $1.623.500 (422,2 dólares) a $2.000.000 (520,2 dólares), cuando restan pocos meses para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de 2026.

Economistas advierten que el aumento podría tener impactos negativos sobre la inflación, la informalidad y el costo de vida, en alza en el país.

“Un aumento muy por encima de la inflación es un empujón que no es duradero porque se transmite en más inflación (…) con un efecto macroeconómico que desestabilizaría la economía colombiana”, dijo Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana.

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025 Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

En Colombia se estima una inflación en torno al 4 % para el año entrante, según el Banco de la República (central). Cerca del 50 % de los trabajadores colombianos, que en su mayoría tienen empleos informales, no llegan a ganar un salario mínimo, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Fabio Arias, presidente del sindicato Central Unitaria de Trabajadores —uno de los más grandes de Colombia—, acusó a los empresarios de lamentar que “al pueblo trabajador le pueda llegar a ir bien”.

¿Lo decretado por Petro se puede demandar? Así respondió el exministro José Manuel Restrepo, en diálogo con SEMANA. “En 2016 el decreto de aumento de salario mínimo fue demandado ante el Consejo de Estado. Ese alto tribunal se pronunció en el sentido de que el decreto no tenía la suficiente justificación en los motivos para dicho incremento. En este caso, podría acudirse a este precedente para demandar el decreto del actual Gobierno, pues las razones que justifican este aumento no existen o no son argumentadas. Dados los efectos que esto tiene en la economía, bien valdría la pena que el Consejo de Estado se pronuncie sobre esta decisión. El Ejecutivo no puede abusar de sus facultades y tomó esta medida sin las debidas razones. Me pregunto yo, ¿qué pasaría si el aumento fuese de más del 100 %? ¿Debería aceptarse esa decisión sin un debido análisis?”.

Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025 Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

El incremento acumulado del salario mínimo bajo el mandato de Petro en los últimos tres años fue del 42,4 %, según el Ministerio de Hacienda. La economía nacional supera las proyecciones de los analistas, que esperan una subida en el PIB de entre el 2,6 % y el 2,7 % hacia final de año.

La semana pasada, Petro declaró estado de emergencia económica por 30 días ante una “inminente crisis fiscal”, tras llamados de atención de organismos internacionales al Ejecutivo por la salud fiscal del país.