Le reviven a Petro video de Chávez anunciando un salario mínimo alto en Venezuela, país que entró en una certera crisis económica

El presidente de la República, Gustavo Petro, en su alocución de fin de año, anunció el salario mínimo para 2026, que desde ahora él llama salario vital familiar, el cual quedará en dos millones de pesos (incluyendo el subsidio de transporte).

El incremento se calculó, según Petro, no solo con base en indicadores como inflación y productividad, sino en otros que permitieron un aumento que denominó más justo y con los que se garantizarán, según su parecer, mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias.

Presidente Petro anunció salario mínimo para 2026 sin auxilio de transporte: quedó en $1’746.882, tras un incremento del 23,7%. Estos son los detalles

Tras salario mínimo 2026 anunciado por Petro, Andi advierte del riesgo del “populismo” y se pregunta por qué el Gobierno alega “emergencia económica”

Al respecto, el mandatario precisó: “El salario vital con auxilio de transporte, año 2026, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de 2 millones de pesos, con auxilio de transporte”.

Petro indicó que, sin auxilio de transporte, para 2026 se pasará a un salario vital familiar de 1.746.882 pesos, cifra “que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 22,7 %”.

El mandatario explicó que, en términos reales, es decir, “descontando la elevación de precios de la canasta familiar y de otros bienes, el resultado que nos da, calculando hacia el año entrante, es 18,7 % real”.

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025 Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

El jefe de Estado explicó que el concepto de salario vital está ordenado por la Constitución, pero que “en 34 años no se ha utilizado en Colombia” y que tiene carácter de ingreso vital, familiar, y que no es individual, porque “los trabajadores y trabajadoras en general no viven solos, viven en su familia, en la familia de sus padres y madres, si son jóvenes, o la de sus parejas, sus hijos, sus hijas”.

Entre las bases para el nuevo cálculo salarial, dijo Petro, está el artículo 53 de la Constitución de 1991 que ordena una normatividad que tenga en cuenta principios laborales mínimos como la igualdad de oportunidades para los trabajadores, una remuneración mínima vital y móvil, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad de beneficios y la favorabilidad hacia el trabajador cuando existan dudas o interpretaciones en derecho. También, la garantía de seguridad social, descansos, protección especial de la mujer, pagos oportunos y respeto a los derechos pensionales.

La OIT, según Petro, define el salario vital como “el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias”, teniendo en cuenta el contexto económico de cada país y calculado sobre una jornada laboral normal. Este modelo es una forma de analizar si el ingreso alcanza a cubrir las necesidades esenciales, teniendo como resultado un mayor bienestar y acceso efectivo a bienes y servicios fundamentales.

De acuerdo con el jefe de Estado, el salario deja de ser únicamente una variable económica y se convierte en una herramienta de justicia social, orientada a garantizar condiciones básicas de vida para los hogares trabajadores.

Actualmente, la OIT establece, de acuerdo con la Presidencia de Colombia, una serie de componentes que deben ser considerados al estimar un salario vital. Entre ellos se encuentran:

Alimentación suficiente y nutritiva, que cubra las necesidades básicas del hogar.

Vivienda digna y servicios públicos, como agua, luz y gas, que permitan estabilidad familiar.

Acceso a salud y seguridad social plena.

Educación, considerada imprescindible para las oportunidades futuras del núcleo familiar.

Transporte y otros gastos cotidianos.

Por cuenta de estos anuncios, el senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático, recordó cuando Hugo Chávez, fallecido expresidente de Venezuela, procedió de forma muy similar a como ahora lo está haciendo Petro.

“Gustavo Petro es Hugo Chávez. Subir el salario mínimo 23,7% es populismo, es un caballito de batalla para la campaña presidencial. Juega con los vulnerables y los engaña. Desata despidos, dispara la informalidad y ahorca a pequeños y medianos empresarios, los únicos que generan trabajo real. También encarece la vivienda. Al subir el salario mínimo, suben los precios de la vivienda VIS. Menos familias logran crédito y los subsidios alcanzan para menos. Cuando el Gobierno sube todo por decreto, los precios reaccionan. Mercado, transporte, arriendo y servicios se encarecen. Al final, el aumento se lo come la inflación y el bolsillo no siente alivio. El costo real lo termina pagando el pueblo, no el Estado", señaló el congresista.

Este es el video:

El anuncio lo hizo Chávez el 30 de abril de 2008 durante un acto público previo al Día del Trabajador. Dicho incremento fue efectivo a partir del primero de mayo de 2008, elevando el sueldo a 799,23 bolívares fuertes.

Venezuela sufre una certera crisis económica. Su moneda original, el bolívar, no tiene peso alguno en la economía nacional e internacional y las necesidades de sus habitantes han derivado en que migren a muchos países, entre ellos Colombia.