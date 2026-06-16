Zapatos importados de países sin TLC con Colombia: Actualizan la norma en nuevo decreto de umbral arancelario. ¿Afecta al comprador?

La protección de la industria local es una de las razones de los aranceles porque muchas veces, como sucede con el caso de China, los productos entran más baratos en comparación con los costos que tiene la industria nacional para producir las mismas mercancías.

En busca de poner ese límite en el precio para favorecer la competitividad de los productores nacionales frente a los artículos importados es que se ha establecido el llamado umbral arancelario, es decir, el precio establecido por los gobiernos para definir qué tipo de aranceles o controles se aplican a las mercancías importadas.

Ese es el contexto del decreto 594, emitido el 11 de junio con las firmas de los ministerios de Hacienda y de Comercio.

Descubren seis contenedores cargados con calzado, confecciones y productos misceláneos de contrabando en el Puerto de Buenaventura

La medida se refiere a varias partidas arancelarias, y en general, aplica para los países con los que Colombia no tiene Tratado de Libre Comercio-TLC. De hecho, en el considerando se pone de presente que “el principal origen de las importaciones provenientes de países sin acuerdo comercial en 2025 fue China con el 56,2 %, seguido por Vietnam (26,3 %) e Indonesia (12,8 %). El único país con acuerdo comercial que tiene una participación importante es Brasil: 8,4 % del total importado”.

Decreto del Gobierno, con la firma de los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Comercio, Diana Morales Foto: Dapre / Decreto

¿Qué implica?

Así las cosas, lo que se actualiza ahora es el umbral arancelario, pues el arancel continúa siendo del 35 %.

Implica que cualquier par de zapatos que entre a Colombia debe hacerlo con un precio entre los 7 y los 11 dólares según la partida arancelaria en la que esté ubicado el producto.

En la argumentación para la expedición del decreto se explica que, en 2024, las cantidades importadas de pares de calzado provenientes de países sin acuerdo comercial aumentaron sustancialmente. En algunas de las partidas arancelarias las cifras incrementaron en un 13,1 % respecto al año anterior, mientras que en 2025 la escalada fue de 24,7 %. Otras de las partidas que entran en el decreto, inclusive, tuvieron aumentos de un 78,2 % en 2024, y de 93,4 % en 2025.

Contrabando legal: la política que destruye la producción nacional

En contraste, la producción industrial y el valor agregado en el sector de calzado venía en picada: en 2017 llegó a 585 mil millones de pesos y en 2020, a 269 mil millones. Y sin resultados de la industria el primer afectado es el empleo.

Importaciones Foto: Made with Google AI

¿Por cuánto tiempo?

Una de las decisiones que expresa el decreto es que “los aranceles establecidos tienen un término de 5 años contados a partir de su entrada en vigencia. Vencido este término, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior verificara la necesidad y pertinencia de continuar con la medida, señala el documento.

Afectados por el contrabando

Uno de los sectores más afectados por el contrabando es el del calzado. De hecho, esa situación fue la que llevó a la aplicación de aranceles del 35 %.

El punto más complicado es el del llamado contrabando técnico, que implica que pasa más fácilmente por las aduanas pues parece legal, ya que reporta ingreso de mercancías, pero por un menor volumen del que está pasando o con otra información alterada para evadir aranceles e impuestos.