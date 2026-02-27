La Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) incautó seis contenedores cargados con calzado, confecciones y productos de miscelánea que arribaron de contrabando al puerto de Buenaventura.

La interceptación se dio en medio de acciones de control y fiscalización adelantadas en los terminales portuarios de esa ciudad vallecaucana.

La mercancía tiene un avalúo comercial estimado en 1.350 millones de pesos, dijo la DIAN.

“Durante la inspección física y documental de la mercancía, se evidenció que no cumplía con la documentación de transporte que respaldara su correcto ingreso y permanencia en el país, por lo que se procedió con la aplicación del artículo 69 del Decreto 920 de 2023″, según esa entidad.

El puerto, el más importante de Colombia, ha enfrentado problemas logísticos asociados a la devolución de contenedores vacíos y a la operación en las zonas de enturnamiento.

Incluso, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron nuevas medidas que entrarán en funcionamiento para hacer frente a las dificultades.

“La logística del país no puede detenerse por falta de reglas claras. Buenaventura es estratégica para Colombia y por eso actuamos en territorio, escuchamos a los transportadores y tomamos decisiones concretas para que la operación sea más eficiente, transparente y coordinada”, afirmó la ministra de Transporte María Fernanda Rojas.

maría fernanda rojas Ministra de Transporte Foto: CÁMARA DE COMERCIO

La funcionaria visitó el puerto y aseguró que la Superintendencia del sector expidió una resolución en la que se imparten órdenes administrativas en el marco de la intervención institucional.

También una circular conjunta que establece un plan de choque, con reglas claras y de obligatorio cumplimiento, para mejorar la coordinación operativa entre los actores que intervienen en la cadena logística portuaria.

De esta manera brindaron a instrucciones dirigidas tanto a personas naturales como jurídicas que desarrollan actividades de administración y operación para la entrega y recepción de contenedores vacíos, con el fin de reducir los represamientos.

“Estamos imponiendo reglas claras y obligatorias para que los patios de contenedores vacíos en Buenaventura operen de manera continua, reduzcan el represamiento y den una respuesta real a los transportadores”, señaló el superintendente Alfredo Enrique Piñeres.