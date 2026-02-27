Buenaventura

Descubren seis contenedores cargados con calzado, confecciones y productos misceláneos de contrabando en el Puerto de Buenaventura

El operativo permitió a las autoridades aduaneras interceptar más de 5.000 cajas con la mercancía, avaluada en 1.350 millones de pesos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 6:52 p. m.
Puerto de Buenaventura
Puerto de Buenaventura Foto: Bernardo Peña

La Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) incautó seis contenedores cargados con calzado, confecciones y productos de miscelánea que arribaron de contrabando al puerto de Buenaventura.

La interceptación se dio en medio de acciones de control y fiscalización adelantadas en los terminales portuarios de esa ciudad vallecaucana.

La mercancía tiene un avalúo comercial estimado en 1.350 millones de pesos, dijo la DIAN.

Contraloría General solicitó información a la viceministra de Infraestructura sobre los accesos viales al municipio de Buenaventura

“Durante la inspección física y documental de la mercancía, se evidenció que no cumplía con la documentación de transporte que respaldara su correcto ingreso y permanencia en el país, por lo que se procedió con la aplicación del artículo 69 del Decreto 920 de 2023″, según esa entidad.

Cali

¿Seguirá lloviendo en Cali? El pronóstico de marzo que pone en alerta a la ciudad

Cali

Ruta rumbera en Cali: estos son los cinco barrios que debe visitar si quiere vivir la fiesta caleña

Cali

Gerente del Hospital Universitario del Valle le responde a Petro por declaraciones contra el manejo del centro asistencial: “Es prematuro”

Cali

El momento exacto en el que hombres en moto lanzaron explosivo contra una vivienda en Valle del Cauca

Cali

‘Mi Cali Bella’: importante estrategia de recuperación del espacio público en la ciudad

Cali

La conmovedora historia de una nutria rescatada en el barrio Floralia de Cali: no podrá volver a su hábitat

Cali

Este es el clima de Cali para este viernes, 27 de febrero, según el Ideam

Nación

Golpe al contrabando de tecnología: Policía decomisó más de $6.000 millones en mercancía

Dinero

Guerra comercial con Ecuador: más contrabando, menos industria y riesgo de despidos. Hablan los empresarios

Empresas

Industria tabacalera advierte de impuesto que podría alimentar el contrabando

El puerto, el más importante de Colombia, ha enfrentado problemas logísticos asociados a la devolución de contenedores vacíos y a la operación en las zonas de enturnamiento.

Incluso, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron nuevas medidas que entrarán en funcionamiento para hacer frente a las dificultades.

La logística del país no puede detenerse por falta de reglas claras. Buenaventura es estratégica para Colombia y por eso actuamos en territorio, escuchamos a los transportadores y tomamos decisiones concretas para que la operación sea más eficiente, transparente y coordinada”, afirmó la ministra de Transporte María Fernanda Rojas.

maría fernanda rojas Ministra de Transporte
maría fernanda rojas Ministra de Transporte Foto: CÁMARA DE COMERCIO

La funcionaria visitó el puerto y aseguró que la Superintendencia del sector expidió una resolución en la que se imparten órdenes administrativas en el marco de la intervención institucional.

También una circular conjunta que establece un plan de choque, con reglas claras y de obligatorio cumplimiento, para mejorar la coordinación operativa entre los actores que intervienen en la cadena logística portuaria.

De esta manera brindaron a instrucciones dirigidas tanto a personas naturales como jurídicas que desarrollan actividades de administración y operación para la entrega y recepción de contenedores vacíos, con el fin de reducir los represamientos.

Puerto de Buenaventura, mucho más que comercio. Así mueve la economía social de la ciudad

“Estamos imponiendo reglas claras y obligatorias para que los patios de contenedores vacíos en Buenaventura operen de manera continua, reduzcan el represamiento y den una respuesta real a los transportadores”, señaló el superintendente Alfredo Enrique Piñeres.

Más de Cali

Sistema Distrital de Gestión del Riesgo activo por lluvias registradas en las últimas horas en el río Pance.

¿Seguirá lloviendo en Cali? El pronóstico de marzo que pone en alerta a la ciudad

x

Ruta rumbera en Cali: estos son los cinco barrios que debe visitar si quiere vivir la fiesta caleña

Irne Torres Castro gerente Hospital Universitario del Valle HUV. Foto Jorge Orozco / El País.

Gerente del Hospital Universitario del Valle le responde a Petro por declaraciones contra el manejo del centro asistencial: “Es prematuro”

Sujetos que hicieron ataque con explosivos.

El momento exacto en el que hombres en moto lanzaron explosivo contra una vivienda en Valle del Cauca

x

‘Mi Cali Bella’: importante estrategia de recuperación del espacio público en la ciudad

Dagma rescató a una nutria en cautiverio.

La conmovedora historia de una nutria rescatada en el barrio Floralia de Cali: no podrá volver a su hábitat

Panoramica de la ciudad de cali

Este es el clima de Cali para este viernes, 27 de febrero, según el Ideam

Gustavo Petro Hospital Universitario del Valle

“Un centro de esclavitud”: Petro sobre el Hospital Universitario del Valle por denuncias de presunta precarización laboral

Salsa en Cali

Cali lidera el lanzamiento de la Gran Encuesta Continental para integrar la Ruta Americana de la Salsa

Noticias Destacadas