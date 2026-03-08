Papá Pitufo: cuatro expolicías fueron capturados por sus presuntos nexos con el zar del contrabando

En la tarde de este domingo 8 de marzo se registraron varias capturas en medio de las investigaciones que se adelantan por las actividades ilegales que ejecutó Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo.

Tras confirmarse la detención del candidato al Senado por el Partido de La U, Freddy Camilo Gómez Castro, quien apareció en varias interceptaciones ilegales adelantadas en el expediente contra el denominado zar del contrabando, se presentó la detención de cuatro exintegrantes de la Policía.

Entre los expolicías capturados se encuentran José Luis Olaya Caicedo, Fauder Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humbert Bacca Suárez.

Las detenciones, según reportó la Fiscalía, fueron realizadas por agentes del CTI en Bogotá, Cúcuta (Norte de Santander), Armenia (Quindío), Valledupar (Cesar) y Cali (Valle del Cauca).

Estas personas fueron ubicadas después de que ejercieran su derecho al voto durante las elecciones legislativas que se adelantaron este domingo.

El ente investigador reveló que el dirigente político, como los policías, hicieron actividades mancomunadas dirigidas a beneficiar el ingreso de la mercancía de contrabando que realizó durante varios años Marín Buitrago en los principales puertos del país.

El papel de los policías en la organización criminal

En el caso de los policías, se indicó que Gómez Castro era uno de los “articuladores” y el encargado de “mantener contacto con representantes de entidades de orden nacional y regional”.

Así como de recaudar información especial con los funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial, permitiendo que Papá Pitufo continuara, sin ningún tipo de problema, con el ingreso, tráfico y comercialización de mercancía de contrabando.

Todo esto, advirtió la Fiscalía, a cambio de grandes sumas de dinero.

En el caso de Olaya Caicedo, se señala que, aprovechando su experiencia en el área de talento humano de la Policía Nacional, entregó información clave para identificar y perfilar a agentes de la Polfa que se prestarían para beneficiar al contrabandista.

En estas acciones se buscaba a funcionarios con hojas de vida atípicas y de los cuales se sabía que colaborarían con las actividades ilegales, esto a cambio de sobornos y comisiones.

Mientras que Bacca Sánchez, quien laboraba en los puertos, tenía un rol directamente relacionado con la entrega de contrabando en Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar).

Salazar Piñeros, siendo jefe de División de la Polfa en Cartagena, tenía un cargo y rango tan importantes que fue el encargado de bloquear las aprehensiones de mercancía de contrabando de alias Papá Pitufo.

Jaramillo Mora era, según resaltó la Fiscalía General, el encargado de recibir los pagos ilícitos, distribuyendo los sobornos entre los integrantes del grupo delincuencial.

Por estos hechos, los exintegrantes de la Policía deberán responder por los delitos de cohecho por dar u ofrecer (entrega y petición de sobornos por parte de funcionarios públicos) y concierto para delinquir agravado.

En la actualidad, Diego Marín Buitrago se encuentra en Portugal esperando que se resuelva la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de Colombia hace más de un año.