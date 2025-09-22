Suscribirse

Fiscalía envió solicitud a Interpol para que publique circular roja contra Papá Pitufo y así evitar su fuga

El considerado zar del contrabando es requerido por las autoridades colombianas por los delitos de concierto para delinquir y cohecho.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 1:29 a. m.
La Fiscalía General le solicitó este lunes, 22 de septiembre, a Interpol informar a los 190 países miembros sobre la vigencia de la circular roja que existe contra Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo, y quien se encuentra actualmente en libertad en Portugal.

En la solicitud firmada por la fiscal quinta delegada ante los jueces del circuito especializados, Nancy Carolina Aponte Blanco, se pide información sobre la vigencia de la circular roja que existe en contra del denominado zar del contrabando en Colombia.

“Lo anterior a efectos de verificar y corroborar la actualización de la circular comunicada el pasado 4 de febrero de 2025 a través de oficio GS-2025-015906 Dijín, y si la misma está visible en el sistema de la Interpol”, reseña la petición enviada al teniente coronel Gonzalo Andrés Córdoba Camacho, jefe encargado de Interpol Colombia.

Papá Pitufo, quien fue capturado en abril de 2024, es requerido en extradición por las autoridades colombianas para que responda por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer (es decir, entrega de sobornos a funcionarios públicos).

SEMANA ha revelado en diferentes entregas la forma en que la red de Papá Pitufo controlaba a oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) con el fin de evitar los controles en los principales puertos del país y así pasar sin problema alguno su mercancía de contrabando.

Marín Buitrago ha buscado varias veces un asilo tanto en España como en Portugal, aseverando que es víctima de una “persecución política” impulsada por el presidente Gustavo Petro.

