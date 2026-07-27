Así fue la redada contra profesores señalados de delitos sexuales a sus estudiantes en Bogotá, Cesar y Meta

En El Paso, departamento de Cesar, José Nolberto Muñoz Villazón, profesor de bachillerato, fue judicializado por hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2026. De acuerdo con la investigación, habría aprovechado su posición de autoridad para acercarse en múltiples ocasiones a una de sus alumnas, una adolescente de 14 años.

Procesan judicialmente a tres docentes por presuntos delitos sexuales contra siete menores

Muñoz Villazón hizo parte de la redada de la Fiscalía contra profesores señalados de delitos sexuales a sus propias estudiantes. Una investigación que también permitió la judicialización de otros dos docentes en Bogotá y el departamento de Meta, justamente por conductas que atentan contra la integridad y formación sexual de al menos siete niños.

“Como resultado de las acciones investigativas lideradas por la Fiscalía General de la Nación, fueron judicializados tres docentes señalados de vulnerar la libertad, integridad y formación sexual de siete menores de edad en hechos ocurridos en Cesar, Bogotá y Meta”, dijo la Fiscalía.

Un juez envió a la cárcel a los profesores. Foto: Fiscalía General

En Bogotá, Hugo Horacio Poveda Lotero, entre 2019 y 2020, otro docente, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, presuntamente sometió a un estudiante a múltiples agresiones de índole sexual. De ahí que un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA), imputó cargos por delitos relacionados.

“Imputaron a los investigados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, delitos como acto sexual violento agravado, acoso sexual, acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años agravados, demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años agravada y acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado”, advirtió el ente acusador.

La Fiscalía adelantó una investigación que permitió la captura de los profesores. Foto: Foto Especial para El País

En el curso de las audiencias preliminares de imputación de cargos, los tres investigados no aceptaron los cargos y los jueces de control de garantías les impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario.