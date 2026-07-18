Educación
Nueva oportunidad para profesores universitarios en Colombia: Ejército abrió 50 nuevas vacantes
La oferta está dirigida a profesionales de distintas áreas del conocimiento que deseen impartir clases presenciales entre septiembre y diciembre de 2026.
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18 de julio de 2026 a las 12:52 p. m.
El Ejército Nacional abrió una convocatoria para vincular 56 docentes universitarios como profesores hora cátedra en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA
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