Educación

Nueva oportunidad para profesores universitarios en Colombia: Ejército abrió 50 nuevas vacantes

La oferta está dirigida a profesionales de distintas áreas del conocimiento que deseen impartir clases presenciales entre septiembre y diciembre de 2026.

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Redacción Semana
18 de julio de 2026 a las 12:52 p. m.
El Ejército Nacional abrió una convocatoria para vincular 56 docentes universitarios como profesores hora cátedra en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá.
El Ejército Nacional abrió una convocatoria para vincular 56 docentes universitarios como profesores hora cátedra en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA
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