Bellingham hace historia y deja en el olvido un récord de James Rodríguez: nueva marca en el Mundial 2026

La tarde de este sábado, 18 de julio de 2026, ofreció un partido cargado de emociones para los aficionados al fútbol. Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en el encuentro por el tercer puesto del Mundial, en un compromiso con diez goles que mantuvo la intensidad de principio a fin.

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Para muchos aficionados, el encuentro destacó principalmente por el récord abatido por Kylian Mbappé, quien se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales.

No obstante, para muchos aficionados los minutos finales del encuentro serán los más recordados, cuando el mediocampista inglés Jude Bellingham sentenció el partido con una destacada jugada individual que terminó en gol.

¡¡QUÉ GOLAZO, JUDE!!



TREMENDA jugada individual de Bellingham para el ¡6-4! de Inglaterra sobre Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/7ibk2bzFgz — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026

Con este gol, Bellingham alcanzó un registro histórico en el torneo, una marca que anteriormente solo había conseguido el capitán de la selección Colombia, James Rodríguez.

El récord que le batió Bellingham a James

El inglés Jude Bellingham, de 23 años y actual mediocampista del Real Madrid, fue una de las principales figuras de Inglaterra y del Mundial.

A lo largo de los ocho partidos que disputó en el torneo, Bellingham marcó siete goles y dio una asistencia, lo que lo convirtió en el máximo goleador de los Tres Leones en esta edición.

El volante fue determinante en varios de los momentos más importantes de su selección. Ante México y Noruega anotó un doblete en cada compromiso, actuaciones que impulsaron el camino de Inglaterra en la lucha por el título.

Con esos siete tantos, Bellingham se convirtió en el mediocampista con más goles en una misma edición de la Copa del Mundo, superando el registro que ostentaba James Rodríguez desde el Mundial de Brasil 2014.

Jude Bellingham en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

En esa edición, el volante, entonces de 22 años, fue una de las figuras revelación del torneo al conquistar la Bota de Oro y liderar a la selección Colombia hasta los cuartos de final.

James se destacó no solo por su estilo de juego creativo, con centros y pases filtrados, sino también por su capacidad de definición frente al arco rival. El número 10 de la selección Colombia fue el único jugador del equipo que marcó en todos los partidos que disputó la Tricolor en ese Mundial, con goles ante Grecia, Costa de Marfil, Japón, Uruguay y Brasil.

Además, James dejó una de las imágenes más recordadas del torneo al marcar el que fue elegido como el mejor gol del Mundial frente a Uruguay. Tras un pase aéreo de Abel Aguilar, controló el balón con el pecho, giró sobre sí mismo y definió con una volea.