Caso Papá Pitufo: "Traslados de los investigadores alteran y dificultan gravemente la labor de la Fiscalía"; dura carta al director de la Policía

La carta fue remitida por quien hasta hace unas semanas se desempeñó como la fiscal de este proceso.

26 de febrero de 2026, 12:01 p. m.
La Fiscalía reclamó a la Policía por el traslado de investigadores en el caso Papá Pitufo.
SEMANA reveló la estrategia que frenó toda la actividad investigativa en el caso contra Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo. Una fiscal terminó trasladada, el proceso enredado y los capturados en este escándalo de corrupción en libertad, la mayoría por vencimiento de términos.

Ahora, cuando se supone que la investigación tendría un nuevo impulso, la propia Fiscalía le hace una advertencia al director de la Policía, el general William Rincón, por los traslados de investigadores que lideraban el proceso contra alias Papá Pitufo. El ente acusador aseguró que esos traslados afectan de manera directa la investigación.

“Por lo tanto, la intranquilidad por la situación administrativa de traslados de los investigadores altera y dificulta gravemente la labor de la Fiscalía en la preparación de los juicios; incluso, generaría un detrimento patrimonial, en tanto se requerirá permanentemente la presencia en Bogotá de los investigadores de los casos, no solo del mayor, sino de los testigos que fungieron como agentes encubiertos y de control”, señala el documento que llegó al director de la Policía.

La fiscal a cargo del proceso, que después de esta carta renunció a la Fiscalía, le recordó al director de la Policía que la investigación no termina con la captura o los actos de verificación preliminares, sino que los responsables del proceso, fiscales e investigadores, deben continuar con todas las actividades de corroboración para las otras etapas del proceso.

“Es entonces fundamental extenderle la mencionada preocupación por los traslados que se vienen presentando de los funcionarios que participan de las investigaciones bajo conocimiento de este despacho, para que dentro del marco de sus competencias se evalúe la situación en punto a evitar desgastes en la administración de justicia, posibles detrimentos e incluso menoscabo a la moralidad pública que nos impone la función”, dijo la fiscal en su carta.

¿Qué pasó con el caso de Papá Pitufo? Él y sus secuaces están libres, mientras la fiscal que los investigó terminó amenazada, trasladada y perseguida en la Fiscalía

Para la delegada de la Fiscalía, en ese momento, era fundamental hacerle entender al director de la Policía la participación de los investigadores en el proceso, justamente porque son ellos quienes conocen a profundidad el caso y están dispuestos a comparecer con experiencia al juicio que eventualmente surja contra Diego Marín.

“Dará cuenta además de cómo se hizo la preparación de las operaciones de entrega controlada de dineros ilícitos, su duración y controles, así como el manejo de información, medios de comunicación e identificación asignada a los agentes encubiertos para su protección”, señaló el documento radicado en el despacho del director de la Policía.

La carta, con el reclamo vehemente de la Fiscalía, hasta donde confirman las fuentes consultadas, no fue respondida por el director de la entidad, a pesar de la urgencia y la necesidad de explicar lo que pasaba al interior de la institución.

