“Todo se compra”. En poder de la Fiscalía están las conversaciones que Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo, sostenía con un agente infiltrado, el mismo que se convirtió en testigo del proceso. Marín le reveló todo, incluso cómo lograron acercarse al Congreso y a altos funcionarios del Gobierno.

SEMANA conoció los detalles de un expediente en contra de Freddy Camilo Gómez, el candidato por el Partido de la U al Senado que logró más de 16.000 votos y que, en 2015, fue designado como director del Instituto para la Economía Social (Ipes) en la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro. La Fiscalía lo capturó el mismo día de las elecciones. Su nombre y foto estaban en poder de los investigadores desde hace más de dos años.

Los documentos revelados explican la presunta participación del candidato al Senado en la organización criminal, la misión que le ordenaba alias Papá Pitufo. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

La Fiscalía recaudó un listado de pruebas en contra de Gómez que lo ubican en reuniones, conversaciones y acuerdos con la organización de alias Papá Pitufo. Un informe de un investigador de campo, que se incluyó en el expediente en contra del candidato, advierte que su participación en la red de contrabando estaría orientada a servir de enlace con congresistas y funcionarios del Gobierno.

“En los elementos materiales probatorios con que cuenta la Fiscalía, se advierte que su rol es el de pupilo de Diego Marín Buitrago, y se le atribuye el reclutamiento para servir de articulador y enlace con entidades del orden nacional y regional, tales como congresistas, miembros del alto Gobierno, enlaces con la Polfa (Policía Fiscal y Aduanera) y la Rama Judicial, valiéndose de sus contactos en altas esferas de la política nacional o del Gobierno”, señaló la Fiscalía.

Caso Papá Pitufo: Legalizaron la captura del candidato al Senado Freddy Camilo Gómez

Los documentos revelados explican su presunta participación en la organización criminal, la misión que le ordenaba alias Papá Pitufo y las posibles millonarias ganancias que le dejaba estar, al parecer, al servicio del contrabando.

“Su relación con el GDO (Grupo de Delincuencia Organizada) se percibe desde el año 2022, en la aproximación ante la Dian para la presentación de hojas de vida para el GDO y también para la presentación de un organigrama relacionado con el contrabando ante el director de la Dian”, dijo la Fiscalía.

Los policías que fueron judicializados junto al candidato, presuntamente, formaban parte de la red de Papá Pitufo. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Freddy Camilo Gómez, según los informes que conoció SEMANA, era considerado un “pupilo” de alias Papá Pitufo, responsable de contactar a los nuevos funcionarios de la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera que llegaban a los puertos. Tenía como objetivo criminal, según el reporte judicial, vincular a los agentes aduaneros a la red de contrabando.

“La misión es lograr el trabajo en equipo de Polfa Cartagena, pero no para la actividad institucional, sino para la actividad del GDO. Es destacado por coordinar la actividad entre los verdes y los azules (los verdes son policías y los azules, funcionarios de la Dian). Es el enlace y articulador, adquiere la función entre los líderes para comunicarse con autoridades”, advierten los documentos.

Capturan a Freddy Camilo Gómez, aspirante al Senado por el Partido de la U

El expediente de la Fiscalía en contra de Freddy Camilo Gómez revela el organigrama criminal y la presunta forma en que, con la colaboración de oficiales de la Policía, “reclutaban” a funcionarios con la consigna de evitar los operativos de control en puntos aduaneros, identificar los contenedores y asegurar su transporte.

“La finalidad de esta actividad es enriquecerse por no hacer, por ocultar o por favorecer el contrabando. Una de las consignas de los líderes del contrabando a sus nuevos reclutas es ‘no se preocupen por la operatividad, porque toda se compra, así que no se maten’. La misión de aquellos que son reclutados en la Polfa es dejar de hacer y omitir las funciones que les corresponden”, señalan los informes de los investigadores.

Freddy Camilo Gómez, candidato al Senado por el Partido de la U, fue capturado justo el día de las elecciones luego de asistir a votar. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Los audios

El expediente en contra del candidato al Senado, que lo llevó a la cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, incluyó conversaciones entre los integrantes de la red criminal, del propio Diego Marín Buitrago con el agente encubierto y otras personas relevantes para la organización.

En los audios se identificaron conversaciones que Freddy Camilo Gómez sostuvo con el agente encubierto y en las que alardeaba de su cercanía con el cabecilla de la red de contrabando, como si se tratara de dos viejos amigos que compartían secretos, gustos y vehículos.

“El man me tiene confianza, huevón; el man me tiene confianza, marica; yo entro a sus casas. ¿Sabe una cosa? Cuando yo necesito carro, yo llamo y me lo pone, huevón”, se le escucha decir a Gómez.

En las conversaciones que fueron obtenidas por el agente encubierto y que se sumaron al expediente, se escucha a alias Papá Pitufo luego de recibir la información que, supuestamente, le entregó el candidato al Senado sobre la llegada de nuevos funcionarios a los puertos y que podrían representar un problema para la red de contrabando.

Gómez se movía en el mundo de la política y lo público. Durante la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro, fue director del Ipes. Foto: SUMINISTRADAs A SEMANA API

Papá Pitufo: Llegó un hp, un asesor de allá de Barranquilla, ¿no te diste cuenta?, un hp asesor del orejón y dejó una lista con unos cambios que tenía que hacer y que eran los nombres que él pusiera.

Agente encubierto: ¿Qué venía de parte de quién?

Papá Pitufo: Del orejón.

Galvis (Policía involucrado): ¿Del director de la Dian?

Papá Pitufo: Sí, señor, yo llamé a la persona que la puso ahí; más arriba del orejón, le mandé un mensaje. Llamaron al orejón y dijo que no, que no había mandado a ese man.

Los audios y conversaciones recaudadas por los investigadores, condensados en los informes de policía judicial, detallan conversaciones y revelaciones de Freddy Camilo Gómez sobre contactos en la Presidencia de la República, con funcionarios que, presuntamente, habrían recibido dinero de alias Papá Pitufo.

“Resulta y pasa que él es cercano al nuevo secretario privado del presidente, que se llama Andrés. Este Andrés escucha una información de Polfa que le están diciendo al presidente y ahí puntualmente como este man ha recibido billete de este señor”, se le escucha a Freddy Camilo Gómez en otra conversación.

¿Quién es Freddy Camilo Gómez Castro, el candidato al Senado que fue capturado por nexos con Papá Pitufo?

El candidato al Senado fue cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario, al igual que cuatro exintegrantes de la Policía Nacional que fueron identificados como José Luis Olaya, Faudel Luis Salazar, Juan Miguel Jaramillo y Édgar Humberto Bacca. Fueron capturados luego de ejercer su derecho al voto y en operativos simultáneos en Bogotá, Cúcuta, Armenia, Valledupar y Cali.

Los expolicías habrían cumplido distintos roles dentro de la red, tanto mientras estaban en servicio activo como después de retirarse. Los documentos revelados por la Fiscalía detallan su participación y la importancia de su apoyo para la organización.

Junto al candidato al Senado fueron capturados cuatro policías. Foto: SUMINISTRADAs A SEMANA API

El ente acusador destacó el papel de Faudel Luis Salazar, quien se desempeñó como jefe de la División Operativa de la Polfa en Cartagena. Según la investigación, habría direccionado a sus subalternos para autorizar la salida del puerto de contenedores cargados con textiles, cigarrillos y otros productos que no contaban con la documentación aduanera ni con los permisos legales completos, los cuales luego eran transportados por vía terrestre hacia distintas ciudades de Colombia, Ecuador y Venezuela.

La investigación por el llamado caso de Papá Pitufo permaneció varios meses en pausa, tras cambios en la Fiscalía y la Policía, traslados de funcionarios, vencimiento de términos y una frustrada extradición del cabecilla.

El proceso se dividió en varias líneas de investigación; una de ellas llevó a la captura del candidato al Senado y advierte nuevas vinculaciones en los próximos meses.