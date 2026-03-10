A la cárcel el candidato al Senado señalado de integrar la organización criminal de alias Papá Pitufo

La Fiscalía completó el proceso de judicialización de Freddy Camilo Gómez, el candidato al Senado por el partido de La U que fue capturado en plena jornada electoral y presunto integrante de la organización criminal de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo.

El ente acusador imputó cargos y solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del candidato al Senado y los cuatro expolicías que fueron capturados el pasado domingo. Advirtió la Fiscalía que las pruebas en contra de los procesados los dejan al servicio de la millonaria red de contrabando.

Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado de la República por el partido de La U, fue vinculado a la investigación contra alias Papá Pitufo. Foto: Suministrada (API)

“Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para el excandidato al Senado de la República, Freddy Camilo Gómez Castro; a los exintegrantes de la Policía Nacional, capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros; y los patrulleros (r) José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez”, señaló el ente acusador.

La Fiscalía explicó cuál fue la participación de Gómez Castro en la red criminal. Sería el encargado de promover reuniones con funcionarios de entidades del orden nacional y local, y de realizar acercamientos con uniformados de la Polfa con el propósito de que influyeran desde sus cargos los intereses criminales de Marín Buitrago. Adicionalmente, habría recibido préstamos y vehículos del grupo delincuencial para realizar proselitismo y encuentros con fines políticos.

“De otra parte, Salazar Piñeros, como jefe de la División Operativa de la Polfa en Cartagena (Bolívar), estaría implicado en el direccionamiento de sus subalternos para que autorizaran la salida del puerto de contenedores cargados con textiles, cigarrillos y otros productos, los cuales no tenían la documentación aduanera ni los permisos de ley completos, y eran trasladados por vía terrestre a diferentes ciudades de Colombia, Ecuador y Venezuela”, explicó la Fiscalía luego de las audiencias preliminares.

En las audiencias de control de garantías, luego de la captura del candidato y los expolicias, la Fiscalía explicó que se encargaban de la devolución de mercancía de contrabando que había sido aprehendida, en momentos en los que era trasladada en dos camiones por carreteras de Atlántico; y de pagar el arriendo de un apartahotel en el sector de Crespo en Cartagena para que se hospedara un mayor que pertenecería a la red de corrupción..

“Juan Manuel Jaramillo Mora, conocido como Zorro, sería el encargado de dinamizar la entrega mensual de dinero a los servidores captados. La investigación da cuenta de que presuntamente llevó 34 millones de pesos a un uniformado que también realizaba labores investigativas como agente encubierto. Tras su retiro de la Policía Nacional, continuó ingresando a instalaciones policiales y portuarias haciéndose pasar como patrullero activo”, dijo la fiscal del caso.

Freddy Camilo Gómez estará en la cárcel mientras avanza el proceso en su contra, al igual que los expolicías capturados el mismo día. La Fiscalía insiste en que tiene todos los elementos de prueba en contra del candidato y los exuniformados.