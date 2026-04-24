“Mirar a otro lado”: la acusación de la Fiscalía al socio de alias Papá Pitufo, señalado de liderar el contrabando en el norte del país

Juan Francisco Solano tenía el alias de Pacho y era muy cercano al zar del contrabando, Diego Marín Buitrago. De acuerdo con la Fiscalía, alias Papá Pitufo, el Bendecido y Pacho se repartieron el negocio criminal del contrabando en Colombia.

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Este jueves, la Fiscalía acusó formalmente a Solano por los delitos de concierto para delinquir y cohecho. Para el ente acusador, no hay duda sobre la participación de alias Pacho en los hechos materia de investigación: una red corrupta que torció la ética de funcionarios de la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera.

“Actuaba como líder en el departamento de Bolívar, dedicado a la importación de productos desde Panamá y su rol estaría enfocado en el puerto de Cartagena, en donde: estableció nóminas ilegales, sirvió como receptor de los funcionarios de control aduanero que llegaban a dicha ciudad, financiaba el pago de dádivas que consistían en sumas de dinero en efectivo”, señaló la Fiscalía en el escrito de acusación que conoció SEMANA.

Papá Pitufo Foto: Semana

Además de dinero en efectivo, la tríada corrupta de Papá Pitufo, el Bendecido y Pacho, le pagaba la vivienda y regalaba teléfonos a los funcionarios de la Polfa para garantizar el tránsito ilegal de las mercancías de contrabando. Lo único que tenían que hacer los policías era “mirar para otro lado”.

“Se le acusa en calidad de autor, a título de dolo, del delito de concierto para delinquir, previsto en el artículo 340 del Código Penal, agravado por los incisos 2.º, 3.º y 4.º del mismo precepto, bajo los verbos rectores de financiar y promover la concertación ilegal con los fines de cometer delitos contra la administración pública y contrabando”, dice el documento.

Desde la Fiscalía manifestaron que no habría disposición en lograr un preacuerdo con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Foto: El País

El ente acusador aseguró que alias Pacho era líder de la organización criminal y, por tanto, impartía órdenes, directrices y detalles de la dinámica criminal para garantizar que las mercancías de contrabando llegaran a los puertos y lograr distribuirlas en diferentes regiones del país.

“Ejerció como líder o brazo financiero para el departamento de Bolívar, pues era quien definía y autorizaba la forma de operar dentro de esta red criminal en la mencionada región del país, así como la persona que directamente o a través de terceros ofrecía o entregaba dinero o bienes con el propósito de cooptar a los servidores públicos”, advirtió la acusación de la Fiscalía.

Juan Francisco Solano no aceptó su responsabilidad en la imputación de cargos que hizo la Fiscalía y ahora, con la acusación en firme, el ente investigador espera llevarlo a juicio y obtener una condena en su contra como líder de la organización criminal, al lado de alias Papá Pitufo.