Este miércoles 26 de mayo se reanudó el proceso penal contra cuatro integrantes de la Policía Nacional señalados de ser los “socios” de Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, el llamado zar del contrabando en Colombia.

Declaración del “agente encubierto”, la prueba clave contra cuatro policías señalados de ser socios de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Sj0j3tiYCV — Revista Semana (@RevistaSemana) May 27, 2026

Dos coroneles, un mayor y un intendente enfrentan un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer (recibimiento de sobornos a funcionarios públicos).

En medio de la instalación de la audiencia ante el juzgado quinto especializado de Bogotá, se establecieron las pruebas documentales, testimoniales y técnicas que serán tenidas en cuenta para la etapa de juicio.

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Los coroneles en retiro Alexander Galeano Ardila y Ricardo Orozco Baeza, conocido como El Bendecido; el mayor (r) Mario Andrés Sarmiento Rojas; y el intendente José Helí Álzate Moncayo fueron señalados por la Fiscalía General de tener estrechos vínculos con el llamado contrabandista, quien se encuentra actualmente en Portugal a la espera de que se resuelva la solicitud de extradición en su contra.

En la acusación se señaló que omitieron sus funciones de control en el principal puerto del departamento del Bolívar, permitiendo el paso del cargamento que no cumplía con varios de los requisitos.

Este jueves la Fiscalía acusó a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, por dos delitos. Foto: Rama Judicial

El juzgado admitió la petición de la Fiscalía General para escuchar en la etapa de juicio la declaración del denominado “agente encubierto”, quien se infitró en la organización de alias Papá Pitufo y recolectó información relacionada con los sobornos que pagaba el contrabandista a los agentes de la Policía.

En la diligencia de este miércoles, se aprobaron los informes redactados por el “agente encubierto” frente a la información recolectada.

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“En este punto, y contrario a la oposición de la defensa, estima existencia judicial que la Fiscalía sí cumplió con la carga argumentativa de pertinencia que le era oponible. Además, con relación al contenido de la evidencia, me necesito señalar que la misma fue debidamente descubierta, sin ninguna razón, para que se expresara en forma detallada el contenido de dichas conversaciones, pues tal propósito se podrá verificar durante el desarrollo del juicio oral”, confirmó el juez.

Igualmente, se le permitió a la Fiscalía la incorporación de los audios y videos que se encuentran contenidos en dos DVDs marcados en letra manuscrita con el color negro y la palabra o la expresión ‘video de reunión del coronel retirado Galeano’“.

SEMANA había revelado el organigrama de corrupción y contrabando de Papá Pitufo. Al asunto le faltan datos clave, entre ellos, su infiltración a la agencia antidrogas estadounidense DEA. Foto: Suministrada a semana API

En otro de los apartes de la decisión, el juez especializado avaló las conversaciones de una plataforma “privada” de mensajería instantánea con Diego Marín Buitrago; asi como otros contrabandistas conocidos como el Caleño y Pacho.

En este proceso penal, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fue avalada como víctima.