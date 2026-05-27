La Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió a principios de mayo que más de 500.000 colombianos no podrían sufragar en las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo al no haber reclamado su cédula de ciudadanía y, aunque esa cifra ya disminuyó, sigue siendo considerable.

El órgano electoral advirtió a estos colombianos que ya tramitaron su cédula pero no la han retirado, pues, sin el documento, no es posible que voten. Además, especificaron los procesos, las fechas y los horarios que se suspenderán temporalmente en la Registraduría por la jornada electoral.

Cómo consultar el puesto de votación para las elecciones de 2026; link de consulta

Más de 295.000 cédulas de ciudadanía no han sido reclamadas

Con corte al martes 26 de mayo —pocos días antes de las elecciones presidenciales del domingo— la Registraduría Nacional del Estado Civil reveló que más de 295.000 cédulas tramitadas no habían sido reclamadas por sus propietarios.

Cada voto cuenta, por lo que, aunque esta cifra está dentro del margen de la abstención tradicional en estas jornadas electorales, el órgano electoral alerta a la ciudadanía e invita a retirar su documento, que es el único válido para sufragar este domingo.

Es posible votar con la cédula física o la digital. Foto: Oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Además, la Registraduría notificó que las oficinas estarán habilitadas hasta el viernes 29 de mayo al mediodía para reclamar este documento. Hasta esta fecha solo se habilitará este trámite, ya que los demás quedarán suspendidos temporalmente.

La Registraduría suspenderá temporalmente servicios de registro civil e identificación

Con el fin de garantizar la organización y el desarrollo de las elecciones del domingo, la Registraduría Nacional del Estado Civil suspenderá los servicios de registro civil e identificación en todas las sedes del país a partir de este miércoles, 27 de mayo, hasta el martes 2 de junio.

Sin embargo, la entidad advirtió que la excepción no solo es para reclamar las cédulas. Todos los días nacen personas, por lo que también están exentos los municipios del país en donde no existen notarías y debe realizarse el trámite.

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En casos excepcionales en que se requiera de manera urgente realizar una inscripción en el registro del estado civil, la entidad advirtió que deberá adelantarse dicha inscripción, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la identificación.

Luego de esta jornada electoral, la ciudadanía podrá acceder a las oficinas de la Registraduría con plena normalidad desde el miércoles 3 de junio en el horario habitual de atención al público, es decir, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En Colombia están habilitadas 40.007.312 personas para ejercer su derecho al voto en el territorio nacional, por lo que las funciones de la Registraduría se concentran en garantizar la jornada este 31 de mayo de 2026.