Registraduría

Se reactivan en todo el país los trámites de registro civil e identificación en la Registraduría

El anuncio se da luego de la suspensión temporal por las elecciones legislativas y las consultas de los partidos políticos.

Margarita Briceño Delgado

12 de marzo de 2026, 10:15 a. m.
Registraduría Nacional del Estado, entidad que anunció el restablecimiento de todos sus servicios. Foto: Creación Semana/ Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que a partir de hoy, 12 de marzo, las sedes de todo el territorio nacional vuelven a operar con normalidad en su horario habitual de atención al público, que va de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Esto debido a que durante los días previos a la jornada electoral del 8 de marzo, la entidad suspendió temporalmente varios servicios relacionados con registro civil e identificación.

Se reestablece la atención de la Registraduría a nivel nacional

Según explicó la institución, esta medida buscó garantizar que el proceso electoral se desarrollara con normalidad y con las garantías administrativas necesarias.

Además de la entrega de cédulas, en las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil los ciudadanos también podrán realizar otros trámites como expedición de duplicados de cédula, registros civiles de nacimiento, matrimonio o defunción, así como procesos de identificación.

Llamado a reclamar la cédula para votar

Con la reactivación de los servicios, la autoridad electoral también reiteró un llamado a los ciudadanos que ya realizaron el trámite de expedición o duplicado de su documento, para que acudan a reclamar su cédula de ciudadanía.

La Registraduría recordó que este documento es el único válido para ejercer el derecho al voto en los próximos comicios presidenciales programados para el 31 de mayo.

De acuerdo con lo que ha dicho la entidad, miles de documentos ya están disponibles para entrega en las distintas sedes del país.

Por esto, se recomienda a los ciudadanos verificar el estado de su trámite y reclamar su cédula con anticipación para evitar contratiempos.

La Registraduría invita a todos los ciudadanos a reclamar su identificación para ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales. Foto: Archivo Colprensa

Preparativos hacia las elecciones presidenciales

Tras el cierre del proceso legislativo, el calendario electoral continúa con la preparación de las próximas elecciones presidenciales, uno de los eventos democráticos más importantes del país.

En ese contexto, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró que mantener actualizado el documento de identidad es fundamental para garantizar la participación ciudadana en las urnas.

Por ello, la entidad insistió en que quienes tengan su cédula pendiente de reclamar, o necesiten realizar trámites relacionados con identificación o registro civil, pueden acercarse desde este jueves a cualquier sede del país dentro del horario establecido.

Con esto se busca que la ciudadanía en general esté lista para participar activamente en la próxima jornada electoral.

El mensaje es claro: asegúrese de tener su identificación en buen estado para que pueda ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.