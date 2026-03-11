Registraduría anuncia que las actas E-14 de las recientes elecciones ya están publicadas en su página web: así se pueden revisar

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció este miércoles 11 de marzo que en su página web ya están publicadas las actas E-14 de las mesas de votación que se instalaron en Colombia y el exterior para las elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos a la Presidencia, comicios que se llevaron a cabo en el país el pasado domingo 8 de marzo.

De tal modo, quienes estén interesados en consultar dichas actas, deberán seguir dos sencillos pasos:

Ingresar a la página web de la entidad, www.registraduria.gov.co. En la opción ‘Resultados Electorales’, seleccionar el botón rojo ‘Actas E-14 de Delegados’, el botón blanco ‘Actas E-14 de Transmisión’ o el botón azul ‘Escrutinios’ y luego la opción ‘Consulta Actas E-14C (claveros)’.

Además de poder consultar las actas, los interesados podrán descargarlas por corporación, es decir, las del Senado, Cámara, Consultas y CITREP, seleccionando el departamento, el municipio, la zona, el puesto y la mesa de votación.

“Para facilitar el ejercicio de verificación por parte de las organizaciones políticas, la Registraduría Nacional les entregó a sus representantes un usuario y una clave para descargar de manera masiva estas actas”, resaltó la Registraduría.

Por último, se reiteró que la página web www.registraduria.gov.co es el único sitio oficial para la consulta y descarga de las actas E-14 de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales de 2026.

El pasado domingo 8 de marzo, una vez se cerraron las urnas, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dijo que la logística electoral había sido impecable.

“Como nunca, la Registraduría Nacional del Estado Civil desplegó múltiples acciones de integridad electoral y hoy le cumplió al país con la organización de unas elecciones íntegras y transparentes, así como con una logística electoral impecable”, aseguró Penagos.

El funcionario también exaltó el domingo el compromiso de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo “con la defensa de la institucionalidad y la democracia”.