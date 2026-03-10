La millonaria multa por no haber asistido a ser jurado de votación en las elecciones del 8 de marzo

Tras la jornada del pasado 8 de marzo, en la que se celebraron las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil inició el proceso de verificación de asistencia de los ciudadanos designados como jurados.

¿Puede cambiar su lugar de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo?: esta es la respuesta de la Registraduría

Para esta jornada, la entidad habilitó a cerca de 800.000 personas, quienes asumieron la responsabilidad de atender a los sufragantes, realizar el preconteo y registrar los resultados en los formularios electorales.

De acuerdo con el artículo 105 del Código Electoral, el desempeño de esta función es de “forzosa aceptación”.

¿Qué pasa si no asistió a ser jurado de votación?

Los ciudadanos que omitan este llamado sin una justificación legal enfrentan multas económicas que pueden alcanzar los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cifra que para el presente año se aproxima a los 17 millones de pesos. Asimismo, la normativa vigente establece que los servidores públicos que incumplan con esta obligación sin causa justa serán sancionados con la destitución de su cargo.

Las personas que no hayan asistido pueden intentar salvarse de pagar la millonaria multa. Foto: Bernardo Peña

La designación de los jurados de votación surge de una selección aleatoria realizada entre:

Funcionarios públicos

Empleados de empresas privadas

Estudiantes de educación superior mayores de 18 años

Miembros de organizaciones políticas

Según los lineamientos de la Misión de Observación Electoral (MOE), existen causales específicas para la exoneración de estas sanciones, las cuales deben ser acreditadas ante las autoridades competentes. Entre las excepciones se encuentran:

Enfermedad grave del jurado o de sus familiares directos (cónyuge, padres o hijos).

Fallecimiento de estos dentro de los tres días previos o el mismo día de la votación.

Residencia en el municipio de designación, ser menor de edad al momento de la selección o haber realizado la inscripción de la cédula y el ejercicio del voto en un municipio distinto al asignado para la labor de jurado.

Las autoridades electorales aún no han consolidado la cifra definitiva de inasistencias registradas durante los comicios legislativos del pasado domingo. De igual forma, la Registraduría Nacional se prepara para anunciar la lista de ciudadanos que prestarán este servicio en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el próximo domingo 31 de mayo.

Se recomienda a la ciudadanía verificar periódicamente las plataformas oficiales para confirmar si han sido seleccionados para esta nueva jornada, evitando así procesos administrativos y sanciones económicas por incumplimiento del deber ciudadano.