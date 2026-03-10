La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó en Bogotá su evaluación preliminar sobre las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia y envió un mensaje claro en relación a la jornada. Según el informe, el proceso se llevó a cabo de manera pacífica, ordenada y con garantías para los actores políticos, en un contexto complejo marcado por la polarización política y algunos desafíos de seguridad en distintas regiones del país.

El jefe de la misión, el eurodiputado Esteban González Pons, afirmó que, con la información disponible hasta el momento, “no existen indicios de fraude electoral”. El observador explicó que el sistema colombiano ofrece múltiples garantías de control y verificación, y recordó que el escrutinio oficial continúa en marcha, por lo que la misión seguirá monitoreando el proceso en los próximos meses.

Uno de los puntos que más destacó el informe fue el papel de la Registraduría Nacional en la organización de los comicios. Para la misión europea, la autoridad electoral logró sacar adelante un proceso complejo, en un país con enormes retos geográficos y logísticos, y lo hizo garantizando la presencia de material electoral, jurados y puestos de votación en la mayor parte del territorio nacional.

Según González Pons, la Registraduría “organizó el proceso con profesionalismo y demostró un compromiso constante con la transparencia y la independencia institucional”. El jefe de la misión explicó que, a pesar de las dificultades logísticas, las condiciones climáticas adversas y los problemas de seguridad en algunas zonas, la organización electoral consiguió desplegar los recursos necesarios y asegurar el funcionamiento de la jornada.

El informe también resalta que el personal electoral cumplió adecuadamente sus funciones y que la mayoría de los puestos de votación abrieron a la hora prevista. Los observadores evaluaron de forma positiva las etapas de apertura, votación y cierre en la mayoría de los centros observados, donde se respetaron los procedimientos establecidos por la legislación colombiana.

Otro elemento clave para la transparencia del proceso fue la presencia masiva de testigos electorales. De acuerdo con la misión europea, los partidos políticos desplegaron más de un millón de testigos en todo el país, lo que permitió un seguimiento constante de la votación y del conteo de los votos. Esta participación, sumada a la labor de las autoridades electorales, contribuyó a reforzar la confianza en el proceso.

La misión también se refirió a las dudas que circularon durante la campaña y en la jornada electoral sobre el sistema de resultados. Estas preocupaciones, difundidas principalmente en redes sociales, generaron cuestionamientos sobre el software utilizado para el preconteo de los votos. Sin embargo, los observadores señalaron que las autoridades electorales respondieron con medidas de transparencia y acceso a la información.

Dentro de estas medidas se incluyeron auditorías internacionales, simulacros del sistema y la ampliación del plazo para que expertos informáticos de los partidos políticos revisaran el código fuente del software. Los observadores internacionales asistieron a esas pruebas y aseguraron que el sistema funcionó correctamente durante las verificaciones realizadas.

Aumentó la participación

Además de la organización del proceso, el informe destacó la participación ciudadana registrada en las elecciones legislativas. Según la misión europea, esta fue del 51 %, el nivel más alto registrado en este tipo de elecciones en más de 30 años, lo que refleja una mayor movilización del electorado y una creciente conciencia sobre el papel del Congreso.

A pesar de esta evaluación positiva, la misión también advirtió sobre algunos desafíos que persisten en el sistema electoral colombiano. Entre ellos mencionó las denuncias de compra de votos, las presiones sobre votantes en algunas regiones y las limitaciones que enfrentaron ciertos candidatos para hacer campaña debido a la presencia de grupos armados ilegales.

Los observadores señalaron que la campaña electoral estuvo marcada por el protagonismo de las redes sociales y la circulación de desinformación, ataques personales y contenidos manipulados, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial. Según la misión, estos fenómenos representan un reto creciente para las democracias en todo el mundo.

A pesar de estos desafíos, la conclusión preliminar del informe fue contundente. Para la misión de la Unión Europea, Colombia volvió a demostrar la solidez de sus instituciones electorales y la capacidad de su ciudadanía para participar en procesos democráticos, incluso en contextos difíciles.

“Colombia volvió a demostrar que es una democracia sólida, robusta y consolidada. Los colombianos saben defender su democracia”, concluyó el jefe de la misión.

Los observadores europeos permanecerán en el país durante los próximos meses para seguir monitoreando el proceso electoral, especialmente de cara a las elecciones presidenciales. El informe final de la misión será presentado en septiembre e incluirá recomendaciones para fortalecer el sistema electoral colombiano.