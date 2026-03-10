El Centro Democrático le ganó al Pacto Histórico la curul que representa a los colombianos que viven en el exterior ante el Congreso de la República.

Esa colectividad fue la más votada en las mesas que se dispusieron en los consulados de todo el mundo, con 58.814 tarjetones marcados con el logo del partido.

La votación se impuso frente a los 50.142 sufragios que obtuvo el Pacto Histórico, dándole una victoria a la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que recuperó curules en el Congreso en esta elección.

El escaño estaba en manos de Karmen Ramírez Boscón, quien esperaba repetir su asiento en el poder Legislativo. Sin embargo, la lista del partido opositor, encabezada por Alejandro Murcia, se impuso en la votación.

“Los resultados muestran que el Centro Democrático gana la curul internacional en medio del embudo político que algunos decidieron crear con mentiras. Pero hay una verdad y es que, por encima de cualquier resultado, el Pacto Histórico hoy es la fuerza política progresista más importante del país y de la colombianidad en el exterior”, reconoció la saliente representante.

El Partido Mira había advertido sobre irregularidades como mesas de votación que se habrían dispuesto a la distancia indebida, funcionarios consulares que habrían ejercido como jurados y actores políticos que se acercaron a las filas para preguntarle a los votantes cuál sería su elección.

Incluso, semanas antes de los comicios legislativos el Gobierno nacional ordenó cambios en el personal administrativo que trabaja en los consulados de Colombia en el exterior. La logística de las elecciones en los consulados está a cargo de la Cancillería.