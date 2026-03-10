Elecciones

El Centro Democrático le ganó la curul que representa a los colombianos en el exterior al Pacto Histórico

La congresista del partido del presidente Petro ya reconoció la victoria de la oposición en esa contienda.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 5:08 p. m.
La curul de los colombianos en el exterior es elegida por los connacionales que se presentan en los consulados a votar.
La curul de los colombianos en el exterior es elegida por los connacionales que se presentan en los consulados a votar. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El Centro Democrático le ganó al Pacto Histórico la curul que representa a los colombianos que viven en el exterior ante el Congreso de la República.

Esa colectividad fue la más votada en las mesas que se dispusieron en los consulados de todo el mundo, con 58.814 tarjetones marcados con el logo del partido.

La votación se impuso frente a los 50.142 sufragios que obtuvo el Pacto Histórico, dándole una victoria a la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que recuperó curules en el Congreso en esta elección.

Paloma Valencia dice que “no tiene claro” si Juan Daniel Oviedo quiere ser su fórmula vicepresidencial

El escaño estaba en manos de Karmen Ramírez Boscón, quien esperaba repetir su asiento en el poder Legislativo. Sin embargo, la lista del partido opositor, encabezada por Alejandro Murcia, se impuso en la votación.

Política

Tres candidatos a la Presidencia se reunieron con Juan Fernando Cristo: ¿en qué van las conversaciones ?

Política

“Cepeda tiene una capacidad muy limitada de crecer”: Enrique Gómez sobre una eventual victoria del candidato de la izquierda

Política

Jaime Arizabaleta asegura que su curul está en riesgo y pide vigilancia de la Procuraduría: estos son los motivos

Política

AtlasIntel le contesta al Centro Nacional de Consultoría (CNC): “Busca ocultar el mal desempeño de sus encuestas”

Política

“Allí, hay gobiernos dudosos”: Gustavo Petro endurece su postura contra cumbre que convocó Donald Trump

Mejor Colombia

“No existen indicios de fraude electoral”: observadores de la Unión Europea sobre los resultados de las elecciones del 8 de marzo

Política

Vicky Dávila: “Si Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo no llegan a un acuerdo, Juan Manuel Galán sería otra gran fórmula para ganar la Presidencia”

Política

Centro Democrático advierte que quieren quitarles una curul de Cámara en Bolívar: “Solicitamos intervención inmediata”

Confidenciales

Estos son 6 representantes a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático

Política

¿Cuánta plata gastó Daniel Briceño en su campaña a la Cámara? Se reveló la cifra

“Los resultados muestran que el Centro Democrático gana la curul internacional en medio del embudo político que algunos decidieron crear con mentiras. Pero hay una verdad y es que, por encima de cualquier resultado, el Pacto Histórico hoy es la fuerza política progresista más importante del país y de la colombianidad en el exterior”, reconoció la saliente representante.

Juntos Se Puede, organización que ha trabajado por los migrantes desde Colombia, se alista para abrir sede en Venezuela

El Partido Mira había advertido sobre irregularidades como mesas de votación que se habrían dispuesto a la distancia indebida, funcionarios consulares que habrían ejercido como jurados y actores políticos que se acercaron a las filas para preguntarle a los votantes cuál sería su elección.

Incluso, semanas antes de los comicios legislativos el Gobierno nacional ordenó cambios en el personal administrativo que trabaja en los consulados de Colombia en el exterior. La logística de las elecciones en los consulados está a cargo de la Cancillería.