La candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que está evaluando diferentes nombres como su posible fórmula vicepresidencial y sostuvo que ella aún no tiene claro si el segundo más votado de la Gran Consulta por Colombia, Juan Daniel Oviedo, sí quiere ocupar ese rol.

“La decisión de Vicepresidencia es un asunto que tiene que tener muchas más cosas. Nosotros tenemos en salmuera cinco o seis nombres que estamos evaluando y la conversación con Juan Daniel era en torno a si a él le interesaría que nosotros consideráramos su nombre, porque en las entrevistas que vimos ayer no nos quedó claro que él tuviera ese interés y aquí lo que queremos es que todos los de la coalición estén bien”, consideró la congresista.

Valencia sostiene que ya descartó el escenario de que su fórmula haga parte del partido Centro Democrático y que, en contraste con eso, está buscando un perfil de alguien diferente a ella y que esté interesado en hacer equipo para la primera vuelta.

La candidata afirma que en medio de sus conversaciones con Oviedo “lo que sí quedó claro es que nuestro deseo de trabajar juntos, independientemente de si hay Vicepresidencia o no, se mantiene, y que esta gran alianza por Colombia, que es la muestra de que entre la diferencia se puede construir en este país lleno de heridas, que si nos ponemos a tocar esas heridas, las heridas sangran. Lo que tenemos es que pensar en causas grandes que puedan unirnos en el futuro”.

Uno de los puntos que distancia a Valencia y a Oviedo tiene que ver con el Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016, pacto del que la senadora ha sido una de sus grandes contradictoras y por el que el exdirector del Dane quiere trabajar para que se cumpla lo conversado en La Habana.

Cabezas de lista se quedaron sin curul en el Senado: fueron más los quemados que los nuevos senadores

Sobre ese punto, la senadora aseguró que no quiere que ni ella ni Oviedo se conviertan en “camaleones políticos” y advirtió que no es “creíble” para la ciudadanía que alguno de los dos se transforme en “otra persona”.

“Yo quiero un vicepresidente que sea distinto a mí, pero quiero un vicepresidente que sea coequipero en las grandes causas del futuro de Colombia”, agregó la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, en la que se midieron nueve aspirantes a la Presidencia de la República.

Los elogios de Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo, luego de los resultados de la consulta presidencial

Valencia asegura que no ha hablado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre los nombres de los vicepresidentes que están sobre la mesa y dijo que el único consejo del exmandatario sobre este asunto es que se encargue de buscar a una persona que quiera hacer equipo con ella.

“Si abrimos la discusión sobre el acuerdo de La Habana, no nos vamos a poner de acuerdo porque yo tengo unas posiciones que han sido las mías, Juan Daniel tiene las que han sido las de él, como otros colombianos”, enfatizó la senadora.

Por su parte, Oviedo ya dejó claro que la cuestión de la paz es un “punto sensible” para el país en el que no se puede hablar de cómo rehacer el Acuerdo. Pese a esto, el segundo de la Gran Consulta por Colombia deja claro que no buscará ser fórmula vicepresidencial en ningún otro sector.

La candidata ya anunció que la inscripción oficial a la primera vuelta presidencial, en la que se tendrá el nombre de su fórmula, será en la tarde de este viernes, 13 de marzo.