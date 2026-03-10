Política

Cabezas de lista se quedaron sin curul en el Senado: fueron más los quemados que los nuevos senadores

Solo en las listas abiertas de tres partidos políticos con lista abierta, quienes ocuparon el puesto número uno de ese catálogo de candidatos lograron convertirse en congresistas electores.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Juliana Gil Gutiérrez

Juliana Gil Gutiérrez

10 de marzo de 2026, 12:26 p. m.
Candidatos que encabezaron las listas al Senado no consiguieron curul en el Congreso.
Candidatos que encabezaron las listas al Senado no consiguieron curul en el Congreso. Foto: Semana

Fueron varias las cabezas de listas al Congreso que se quedaron sin curul tras las elecciones legislativas en las que se definieron los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, un resultado que deja en evidencia que ser el número uno de una lista abierta no es garantía para obtener un escaño en el Capitolio.

Ese catálogo de nombres comienza por actuales congresistas. El senador Carlos Fernando Motoa, quien fue clave para las discusiones de control político en los últimos años, se quemó y no regresará al Senado para este nuevo periodo, a pesar de ser elegido como el número uno de la lista de Cambio Radical con la coalición Alma.

Lo mismo ocurrió con el representante y vicepresidente de la Cámara, Juan Sebastián Gómez. El congresista del Nuevo Liberalismo fue elegido como la opción más viable de la coalición de Dignidad y Compromiso y el Mira (que se identificó en el tarjetón como Ahora Colombia) para encabezar la lista al Senado, pero no le alcanzó para dar el salto entre ambas corporaciones.

El Pacto Histórico se consolida como la principal fuerza del Congreso: estos son los resultados del partido de Gustavo Petro

El relato se repite con el senador del Partido de la U, Juan Felipe Lemos, una voz clave para las conversaciones sobre proyectos económicos que se estudiaron en el Congreso durante el Gobierno de Gustavo Petro y que, por lo pronto, no regresará al Congreso. Lemos no solo fue un vocero de la U en estos años, sino también una fuerza antioqueña destacada en el hemiciclo.

Política

El mensaje de Gustavo Petro mencionando a Francia Márquez no pasó desapercibido

Política

Clara López Obregón asegura que “el sector progresista todavía no es mayoría” y que por eso buscará congregarlo

Política

Gustavo Petro reveló detalles de un operativo contra las drogas en la frontera con Ecuador: “Así es como se hace”

Política

Mauricio Lizcano habló de los bajos resultados de Claudia López y Roy Barreras y les pidió que se unan a su campaña

Política

No hay decisión: así transcurrió la reunión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para definir fórmula vicepresidencial

Política

Juan Daniel Oviedo hace un símil entre la postulación de Aida Quilcué y la Vicepresidencia de Francia Márquez: “Fachada”

Política

Centro Democrático advierte que quieren quitarles una curul de Cámara en Bolívar: “Solicitamos intervención inmediata”

El Debate

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, votó por Paloma Valencia; ¿cómo se explica esto? Así respondió

El Debate

José Manuel Restrepo contó el motivo por el que aceptó ser fórmula de Abelardo de la Espriella: “Lo he visto cuatro veces en mi vida”

Macroeconomía

Tras elecciones, se mantiene incertidumbre sobre si el país seguirá con modelo económico de Petro o girará a la ortodoxia

El exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, no tuvo suficientes votos para llegar al Senado, a pesar de que lideraba la coalición Alianza por Colombia integrada por la Alianza Verde, ASI y En Marcha. En esa lista también se quemaron otros que tuvieron peso político en años recientes, como las representantes Katherine Miranda y Olga Lucía Velásquez.

El pabellón de los quemados: estos partidos no pasaron el umbral y se quedaron sin personería jurídica

Juliana Gutiérrez era la número 1 de la lista de Creemos, el movimiento del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y tampoco consiguió curul. Es más, el debut nacional de Creemos en el Legislativo no les alcanzó para conseguir escaños en el Senado y se quedarán únicamente con la representación de dos asientos en la Cámara, ambos por Antioquia.

Fuerza Ciudadana, del clan Caicedo, seguirá sin personería jurídica y su cabeza de lista, Gloria Gaitán, tampoco logró llegar al Congreso. A Carlos Caicedo, líder de ese movimiento, le estalló un escándalo de presunto acoso a mujeres en plena época electoral que le habría pasado factura en las urnas.

La maquinaria de los desconocidos: partidos tradicionales pusieron nuevos congresistas y reemplazaron viejos liderazgos

Las otras cabezas de lista, Nancy Estella Vergara (Patriotas), Elías Quiroga (Colombia Segura y Próspera) y Betzy Martínez (Con Toda por Colombia), tampoco alcanzaron su objetivo de llegar al Senado de la República. Los movimientos y partidos que se quedaron sin curules en el Congreso también perdieron sus personerías jurídicas.

Las cabezas solo fueron fórmulas ganadoras en casos como el del Centro Democrático y el Pacto Histórico, los dos con catálogos de candidatos cerrados que fueron encabezados por figuras conocidas como el representante Andrés Forero y la exministra de Salud, Carolina Corcho. Forero fue veedor de la salud en estos cuatro años, desde la Comisión Séptima, y Corcho fue la gestora del sistema de salud que la administración de Gustavo Petro sigue intentando implementar cuando el mandatario ya tiene los días contados en la Casa de Nariño.

Otros que sí consiguieron llevar al Senado a sus cabezas de lista fueron los partidos Liberal y Conservador, ambos con fuertes maquinarias en las regiones y en los que Lidio García y David Bárguil se preparan para regresar al Congreso. En Salvación Nacional, el líder de ese movimiento, Enrique Gómez, también será senador.