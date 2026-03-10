Fueron varias las cabezas de listas al Congreso que se quedaron sin curul tras las elecciones legislativas en las que se definieron los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, un resultado que deja en evidencia que ser el número uno de una lista abierta no es garantía para obtener un escaño en el Capitolio.

Ese catálogo de nombres comienza por actuales congresistas. El senador Carlos Fernando Motoa, quien fue clave para las discusiones de control político en los últimos años, se quemó y no regresará al Senado para este nuevo periodo, a pesar de ser elegido como el número uno de la lista de Cambio Radical con la coalición Alma.

Lo mismo ocurrió con el representante y vicepresidente de la Cámara, Juan Sebastián Gómez. El congresista del Nuevo Liberalismo fue elegido como la opción más viable de la coalición de Dignidad y Compromiso y el Mira (que se identificó en el tarjetón como Ahora Colombia) para encabezar la lista al Senado, pero no le alcanzó para dar el salto entre ambas corporaciones.

El Pacto Histórico se consolida como la principal fuerza del Congreso: estos son los resultados del partido de Gustavo Petro

El relato se repite con el senador del Partido de la U, Juan Felipe Lemos, una voz clave para las conversaciones sobre proyectos económicos que se estudiaron en el Congreso durante el Gobierno de Gustavo Petro y que, por lo pronto, no regresará al Congreso. Lemos no solo fue un vocero de la U en estos años, sino también una fuerza antioqueña destacada en el hemiciclo.

El exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, no tuvo suficientes votos para llegar al Senado, a pesar de que lideraba la coalición Alianza por Colombia integrada por la Alianza Verde, ASI y En Marcha. En esa lista también se quemaron otros que tuvieron peso político en años recientes, como las representantes Katherine Miranda y Olga Lucía Velásquez.

El pabellón de los quemados: estos partidos no pasaron el umbral y se quedaron sin personería jurídica

Juliana Gutiérrez era la número 1 de la lista de Creemos, el movimiento del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y tampoco consiguió curul. Es más, el debut nacional de Creemos en el Legislativo no les alcanzó para conseguir escaños en el Senado y se quedarán únicamente con la representación de dos asientos en la Cámara, ambos por Antioquia.

Fuerza Ciudadana, del clan Caicedo, seguirá sin personería jurídica y su cabeza de lista, Gloria Gaitán, tampoco logró llegar al Congreso. A Carlos Caicedo, líder de ese movimiento, le estalló un escándalo de presunto acoso a mujeres en plena época electoral que le habría pasado factura en las urnas.

La maquinaria de los desconocidos: partidos tradicionales pusieron nuevos congresistas y reemplazaron viejos liderazgos

Las otras cabezas de lista, Nancy Estella Vergara (Patriotas), Elías Quiroga (Colombia Segura y Próspera) y Betzy Martínez (Con Toda por Colombia), tampoco alcanzaron su objetivo de llegar al Senado de la República. Los movimientos y partidos que se quedaron sin curules en el Congreso también perdieron sus personerías jurídicas.

Las cabezas solo fueron fórmulas ganadoras en casos como el del Centro Democrático y el Pacto Histórico, los dos con catálogos de candidatos cerrados que fueron encabezados por figuras conocidas como el representante Andrés Forero y la exministra de Salud, Carolina Corcho. Forero fue veedor de la salud en estos cuatro años, desde la Comisión Séptima, y Corcho fue la gestora del sistema de salud que la administración de Gustavo Petro sigue intentando implementar cuando el mandatario ya tiene los días contados en la Casa de Nariño.

Otros que sí consiguieron llevar al Senado a sus cabezas de lista fueron los partidos Liberal y Conservador, ambos con fuertes maquinarias en las regiones y en los que Lidio García y David Bárguil se preparan para regresar al Congreso. En Salvación Nacional, el líder de ese movimiento, Enrique Gómez, también será senador.