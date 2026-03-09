El Pacto Histórico se consolida como el partido más fuerte del poder Legislativo y promete llegar al nuevo Congreso, que toma posesión a partir del 20 de julio de este 2026, aún más fortalecido que en 2022, cuando se convirtió en la bancada más fuerte del recinto legislativo.

Las cuentas que hacen dentro del Pacto Histórico indican que tendrían 26 senadores y 36 representantes a la Cámara, con la información preliminar del preconteo reportado por la Registraduría.

Para el Senado, en esa fuerza política son osados y apuestan por conseguir dos curules más cuando se efectúe el escrutinio en los próximos días, el proceso con el que se certificarán los resultados definitivos de los comicios.

Daniel Briceño arrasa con más de 200 mil votos en Bogotá y empuja la votación del Centro Democrático a la Cámara de Representantes

Con esos números, el partido del presidente Gustavo Petro mantendría la misma cantidad de senadores que tuvo durante estos cuatro años y que le permitieron sacar adelante buena parte de la agenda de la administración del “cambio”. Entretanto, en Cámara crecerían en tres nuevas curules.

Los números, por lo pronto, son cálculos que hacen dentro de los mismos partidos y la cantidad definitiva de curules se confirmará cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) certifique los resultados de la contienda con la entrega de credenciales a los nuevos congresistas.

Si bien durante la jornada electoral el presidente Petro y figuras clave de su administración, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, estuvieron alentando la teoría de un posible fraude, el mismo sistema electoral que ellos cuestionaron los declaró como vencedores, una vez más, de la contienda.

“No hay manera de que la Registraduría modifique los resultados”: registrador Hernán Penagos

Ese esquema de preconteo con un posterior escrutinio, en el que los votos se documentan en tres formularios E-14 y que, además, contó con un despliegue de más de un millón de testigos electorales certificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dio como ganador al partido del saliente mandatario.

En Senado, el Pacto Histórico superó los 4,3 millones de votos, que le significaron casi el 23 % del resultado total de esa elección, de acuerdo con la información preliminar con el 98 % de las mesas de votación.

El Pacto Histórico logró sacar ventaja en el Senado de su principal opositor, el Centro Democrático, con más de 1,3 millones de votos por encima de esa fuerza política, que le significó una ventaja superior al 7 %.

Elecciones 2026: MOE entregó parte de tranquilidad sobre la jornada electoral

Sin embargo, el principal opositor del partido de Gobierno, el Centro Democrático, saca pecho de que en sus cuentas se consolidó como el partido más votado del Congreso con un total de 5,4 millones de votos cuando se suman los resultados del Senado y la Cámara de Representantes. En contraste, los resultados al Legislativo totales del Pacto rondan los 2,3 millones de votos.

Con esos números sobre la mesa, se anticipa un mano a mano para la elección presidencial del 31 de mayo, en el que el senador Iván Cepeda y la senadora Paloma Valencia se perfilan como dos de los favoritos para pasar a la segunda vuelta, junto a Abelardo de la Espriella. El camino para esos comicios apenas comienza a recorrerse.