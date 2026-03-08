La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, invitó a los partidos políticos a fortalecer el proceso de elección de sus candidatos durante el segundo informe que presentó sobre las elecciones de este domingo 8 de marzo.

La advertencia se da después de que más de 30 personas fueran detenidas con dinero en efectivo en diferentes lugares del país en el marco de las elecciones de este domingo 8 de marzo. Barrios aseguró que esos hechos son “inaceptables” en una democracia.

La directora de la MOE resaltó que para estos comicios se tomaron nuevas medidas de vigilancia y control para la transmisión de resultados, lo que podría significar demoras en el proceso del preconteo de los votos. En ese punto, Barrios le pidió calma a la Registraduría para ese proceso.

“La organización destaca que la jornada electoral ha transcurrido con total tranquilidad, salvo algunos hechos aislados”, consideró la directora de la MOE.

Esa organización reporta hechos como los traslados de siete puestos de votación como consecuencia de la temporada de lluvias, que habrían afectado el ejercicio del derecho al voto de más de 77.500 personas habilitadas para votar.

Otro hecho ocurrió en San Antero, en Córdoba, donde un puesto de votación estuvo cerrado por afectaciones al orden público y este solo pudo retomar sus labores hasta las horas de la tarde.

Entretanto, en Turbaco, Bolívar, se presentaron bloqueos de ciudadanos al ingreso de los votantes a un puesto ubicado en el centro del municipio, por lo que la organización solicitó garantizar el orden público para el preconteo de los votos.

Dos candidatos al Congreso fueron capturados en el marco de la jornada electoral. Entretanto, los partidos Mira y el Pacto Histórico reseñaron posibles fallas en la plataforma de testigos electorales dispuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La directora de la MOE instó a la Registraduría a fortalecer el entrenamiento de los jurados para las elecciones y reseñó, además, dificultades para ejercer el derecho al voto para personas trans y con discapacidad.