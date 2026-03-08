Política

Primera dama Verónica Alcocer sí votó las consultas presidenciales, pese a que Gustavo Petro anunció que no pediría el tarjetón

La esposa del mandatario colombiano se fue contra el pedido del Pacto Histórico a su militancia.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 9:47 a. m.
Verónica Alcocer, primera dama, sí pidió los tres tarjetones.
Verónica Alcocer, primera dama, sí pidió los tres tarjetones. Foto: Guillermo Torres - SEMANA

Imágenes capturadas por SEMANA muestran que la primera dama Verónica Alcocer sí pidió el tarjetón de las consultas presidenciales, adicional a los de Cámara de Representantes y Senado. Esto va en contra de lo dicho por el presidente Gustavo Petro, quien anticipó semanas antes que no participaría.

Mientras el presidente Petro, a la hora de votar en la mesa número uno, mostró que solo iba a diligenciar dos tarjetones, Alcocer, no solo tuvo en sus manos los del Congreso, sino también el de las consultas.

E incluso reiteró en X que solo votó por el Congreso de la República: “He votado solo Senado y Cámara. No venda el voto, no vote por su verdugo”.

De esa forma, Alcocer votó alguna de las tres consultas interpartidistas del tarjetón: Consulta de las Soluciones, Gran Consulta por Colombia o Frente por la Vida, que representa la centroizquierda.

🔴 EN VIVO | Elecciones en Colombia 2026: debate sobre el ‘mensaje político’ que envió Verónica Alcocer desde su mesa de votación

Luego de que Iván Cepeda no pudo participar en el Frente por la Vida, desde un sector del petrismo se sentó una posición de no votar por las consultas.

Incluso, el mismo presidente se pronunció, calificándolo como una “exclusión arbitraria”.

“Solo el hecho de la exclusión arbitraria de precandidatos a las consultas constituye un fraude electoral ya realizado. Por eso no votaré en las consultas presidenciales este 8 de marzo y solo pediré el tarjetón del Congreso. Impidieron torvamente en el Consejo Electoral el derecho a elegir y ser elegido”, dijo el presidente en su momento.

El Pacto Histórico, colectividad del presidente, pidió a su militancia no participar en las consultas interpartidistas a través de una circular.

“No se votará la consulta ni se impulsará propaganda alguna sobre ella. Toda nuestra fuerza organizativa y política debe concentrarse en asegurar una gran votación por las listas del Pacto Histórico. No nos distraen. No nos dividen”, se lee en el documento interno.

