Hacen grave denuncia contra Petro y lo acusan de querer controlar los fondos cafeteros: “Quiere meter mano a la plata del café”

Una grave denuncia en contra del presidente Gustavo Petro y del Gobierno nacional se conoció en las últimas horas. La hizo Jesús Araque Mejía, concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, quien aseguró que el Ejecutivo busca aumentar su control sobre los fondos cafeteros del país y advirtió que el objetivo podría ser intentar conseguir votos.

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La alerta llega después de que el Ministerio de Agricultura anunciara el programa de Cosecha de Derechos Cafeteros – Fertilización para la Vida, por cerca de $52.000 millones.

El concejal explicó que si bien esta iniciativa es presentada como una propuesta del Gobierno, la misma será financiada con recursos del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPC) y del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios Mitigación 2026.

Desde el punto de vista de Araque, esto es un intento del Ejecutivo para ponerle un sello político a los recursos que provienen de la institucionalidad cafetera.

“Petro no puede convertir la plata de los caficultores en caja política. Ayudar al productor está bien; apropiarse del mérito y querer controlar los fondos cafeteros sería inaceptable“, afirmó.

El cabildante mencionó que el presidente de manera pública ha insistido en la supuesta necesidad de reestructurar la Federación Nacional de Cafeteros y cambiar el manejo del Fondo Nacional del Café, algo que ha dicho desde el 2023.

Un año después, en 2024, el máximo mandatario afirmó que el dinero del café estaba en manos de la “burocracia” y que el Estado necesitaba tomar control de esto. Ya en 2025, volvió a insistir de reestructurar su administración.

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Todo esto, desde la visión del concejal, no son simples frases sueltas, sino que es una secuencia política que muestra que hay un interés detrás.

“Primero cuestionan la Federación, luego hablan de tomar las riendas y ahora presentan como propio un programa financiado con recursos del Fondo de Estabilización. El país cafetero tiene derecho a estar alerta“, apuntó.

Asimismo, Araque advirtió que esta discusión se da en medio de un calendario gremial que será determinante, pues en septiembre de 2026 más de 500.000 caficultores podrán votar para escoger a sus representantes.

Presidente Gustavo Petro. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Cuando se juntan declaraciones presidenciales sobre tomar las riendas del Fondo, recursos billonarios, contratos próximos a definirse y elecciones cafeteras, la preocupación deja de ser política y se vuelve de interés nacional“, indicó.

Por último, el concejal recordó que la ley protege la naturaleza prefiscal de estos recursos y ordena que sean administrados por entidades gremiales e invertidos en el mismo sector. “La plata del café es de los caficultores, no del presidente de turno”, dijo.

“Si el Gobierno quiere ayudar, que ayude; pero que no convierta la institucionalidad cafetera en botín político. La garantía de compra y la protección del ingreso no pueden depender de intereses electorales”, concluyó.