Elecciones 2026

Álvaro Uribe madrugó a las urnas y confesó por quién votó: “Voté bien la consulta”

El exmandatario Álvaro Uribe votó en Medellín junto a la precandidata presidencial Paloma Valencia.

Camilo Eduardo Castro Cetina

8 de marzo de 2026, 8:52 a. m.
El Expresidente Álvaro Uribe y Paloma Valencia votaron en Medellín.
El Expresidente Álvaro Uribe y Paloma Valencia votaron en Medellín. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

El expresidente y candidato al Senado, Álvaro Uribe Vélez, acudió a las urnas en la ciudad de Medellín para ejercer su derecho al voto en esta jornada electoral en la que se define el nuevo Congreso y tres de los candidatos presidenciales que participan en diferentes consultas.

🔴 EN VIVO | Elecciones en Colombia 2026: hablan el expresidente Álvaro Uribe y Paloma Valencia
YouTube video QVir7cnlEmM thumbnail

Uribe estuvo acompañado de la precandidata Paloma Valencia, quien participa de la Gran Consulta por Colombia y fue su hija quien acompañó al módulo a Uribe para, según él, le indicara cómo debía marcar el tarjetón.

“Muy agradecido con la compañía de la senadora Paloma Valencia, de su esposo Tomás y de su hija Amapola; ella era la que me mostraba cada tarjetón y verificaba como lo señalaba”, dijo el exmandatario.

Luego, en un diálogo despreocupado, Uribe le preguntó a la menor cómo había marcado los tarjetones y entre ambos señalaron que marcó la X por Paloma Valencia y que para Cámara y Senado marcó el logo de su partido, el Centro Democrático.

“¿Voté bien la consulta? Yo marqué donde tú me dijiste. Cómo marqué la Cámara: por el logo del Centro Democrático; y el Senado, donde yo puedo ahogarme, por el logo del Centro Democrático”, dijo Uribe a los medios que registraron su participación en la jornada electoral.

De igual forma, el también candidato al Senado agradeció a los jurados, testigos y funcionarios de la Registraduría que acompañan esta jornada electoral su apoyo a la jornada democrática.

“Agradecer a todos los jurados y testigos. A quienes están en este mesa les expresé toda mí gratitud por el servicio que le prestan a la Democracia”

Así mismo, reiteró que las elecciones se encuentran amenazadas en diferentes partes del país, lo que según él, eleva mucho más el trabajo de quienes hoy hacen parte de esta jornada de votaciones.

“Unas elecciones amenazadas por terroristas en varias partes, estos testigos, estos jurados, los funcionarios de la Registraduría, le prestan un gran servicio a la democracia. A los soldados y policías de Colombia, me los mencionan y me vibra el corazón”, concluyó el expresidente Uribe.

