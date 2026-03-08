MinInterior denuncia supuesto audio del registrador de Córdoba en el que ofrecería 1.000 votos a cambio de $100 millones

Armando Benedetti, ministro del Interior, confirmó en SEMANA que desde el Gobierno nacional se denunciará ante la Fiscalía General de la Nación un supuesto audio del registrador de Córdoba en el que estaría ofreciendo 2.000 votos a cambio de 100 millones de pesos.

“Un registrador está grabado ofreciendo 2.000 votos por 100 millones de pesos. Ya se darán las pruebas a la Fiscalía General de la Nación”, dijo el ministro del Interior para este medio.

En la madrugada de este domingo, el presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía proceder frente a la posible “compra de votos en Córdoba”.

“Le solicito a la Fiscalía proceder a allanar los sitios que la ciudadanía y la policía han descubierto como sitios de compra de votos en Córdoba. Le solicito al registrador nacional prestar especial atención a la Registraduría de Córdoba. Mañana entregaré a Fiscalía acusaciones serias sobre corrupción electoral en esa entidad”, dijo Petro en X.

Y pidió a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) revisar las transacciones electrónicas que podrían estar dirigidas a la compra de votos.

“La UIAF debe vigilar transacciones masivas electrónicas para compra de votos el día de mañana, establecer redes delictivas y entregar a autoridad competente”, agregó el mandatario colombiano.

Tanto el ministro del Interior como el presidente de la República ejercieron el derecho al voto junto a sus familiares en la mesa de votación número uno, ubicada en la Plaza de Bolívar. El mandatario colombiano, acompañado de Verónica Alcocer, mostró que solo pidió los tarjetones de Cámara de Representantes y Senado, lo cual muestra que, como vienen anunciando, no pidió votar por las consultas interpartidistas.