Procurador confirma que tiene un equipo vigilando al presidente Petro para que no difunda propaganda electoral

Un equipo especial de la Procuraduría ha venido haciéndole seguimiento al presidente Gustavo Petro después de que el Consejo de Estado le ordenó que se abstenga de difundir propaganda electoral en plena campaña a la Presidencia de la República.

El procurador Gregorio Eljach confirmó: “Tenemos un equipo haciendo seguimiento a ver qué va pasando. Nosotros trabajamos en un forma discreta, anónima, no hacemos aspaviento de lo que se va haciendo, solamente cuando haya resultado, pero la orden del consejo de estado se está cumpliendo, y la vamos a cumplir a cabalidad”.

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