POLÍTICA

Daniel Briceño arrasa con más de 250 mil votos en Bogotá y empuja la votación del Centro Democrático a la Cámara de Representantes

El líder político pasa a la Cámara con una votación arrolladora. El partido del expresidente Uribe alcanzará una buena representación en el Congreso, pero no supera al Pacto Histórico.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Cristina Castro

Cristina Castro

8 de marzo de 2026, 9:18 p. m.
Daniel Briceño se consolidó como una de los políticos más votados a la Cámara de Representantes este domingo.
Daniel Briceño se consolidó como una de los políticos más votados a la Cámara de Representantes este domingo. Foto: NICOLÁS LINARES

Daniel Briceño es uno de los fenómenos electorales de este domingo 8 de marzo. Los resultados que obtiene hoy lo consolidan como una de las personas más votadas de esta jornada.

Con el 97% de las mesas escrutadas, el abogado supera los 250.896 votos, una cifra muy alta para esa corporación y que puede darle un amplio número de curules al partido del expresidente Uribe. El segundo en votación en el partido del expresidente para la Cámara lo tuvo José Jaime Uscátegui con 33.246 votos.

🔴 EN VIVO | Resultados elecciones 8 de marzo: Gustavo Petro envía mensaje en medio del preconteo

El Centro Democrático alcanzó, a ese boletín, 667.223 votos. Es la segunda fuerza política en la capital del país. El Pacto Histórico ocupó el primer lugar con 902.809 votos.

Bogotá tiene 18 curules. En la noche del domingo se proyecta que el Pacto Histórico podría quedar con 8 curules, el Centro Democrático, 6; el Partido Alianza Verde, 2; el Movimiento Salvación Nacional, 1 y el Partido Liberal, 1.

Política

Abelardo de la Espriella se pronunció: “Tenemos que sentarnos para enfrentar al único enemigo, que es el señor Iván Cepeda”

Política

Juan Daniel Oviedo dice que acompañará a Paloma Valencia y celebra votos de la Gran Consulta: “La palabra se tiene que cumplir”

Política

Resultados de las consultas: estos son los tres candidatos con más votos por coalición

Política

Así se vivió la elección del 8 de marzo en Colombia: Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras van a la primera vuelta presidencial

Política

Consultas con 30 % menos de participación que hace cuatro años. También crecieron los votos nulos

Política

Iván Cepeda habla del “triunfo” del Pacto Histórico en las elecciones de este 8 de marzo: “Comienza nuestro segundo tiempo”

Política

Desaparece Comunes, el partido de los exguerrilleros de las Farc: Sandra Ramírez perdió

Política

Daniel Briceño destapó que el Pacto pagó 478 millones en efectivo para su cierre de campaña: “Muy llamativo tener tanta plata en bolsas”

Gente

Polémica entre artistas y Daniel Briceño por imagen que se viralizó en redes: “Nos están matando con la reforma a la salud”

Nación

Denuncian a la Nueva EPS por entregarle a Petro parte de la historia clínica de Kevin Arley Acosta: “Esto es inaceptable”

“Es nuestro momento de gobernar”: Paloma Valencia exalta a sus compañeros tras ganar la Gran Consulta

Briceño ha logrado tener un importante papel en la opinión pública gracias a sus constantes denuncias sobre temas de corrupción. Su conocimiento del Secop y de los vericuetos de la contratación pública le ha permitido poner en evidencia muchas de las irregularidades que se han vuelto graves escándalos en el país.

Briceño renunció a su escaño en el Concejo de Bogotá para dar este salto. En esa corporación también dio una gran sorpresa: bajo el #45 del Centro Democrático y se posicionó en el primer lugar con un total de 60.077 votos, lo que representa el 2,36% del respaldo electoral de ese entonces.

“El Concejo fuemi lugar de trabajo durante más de nueve años, primero como profesional universitario, luego como asesor y posteriormente como concejal, y siempre ocupará un lugar especial en mi vida profesional y personal”, decía la carta con la que se despidió.

“Gracias a todos. Hicimos la mejor campaña. Dios los bendiga”, escribió en su cuenta de X este domingo.

Hace unos meses, Briceño contó su historia de vida. “Tengo 34 años, nací en Bogotá, soy una persona normal, del común, que comenzó trabajando en el Concejo de Bogotá como profesional universitario para otros políticos. Soy abogado del Externado, tengo una especialización en Derecho Público y una maestría en Análisis Político y Electoral, pero siempre me ha interesado la política. Nadie en mi familia ha hecho política jamás… Soy el primero", le dijo a María Isabel Rueda en una entrevista para El Tiempo.

Allí contó que, tras graduarse de la universidad, tuvo la oportunidad de entrar a trabajar con un concejal cristiano, Emel Rojas. Y que fue allí que descubrió que la apasionaba el control político.

Juan Daniel Oviedo dice que acompañará a Paloma Valencia y celebra votos de la Gran Consulta: “La palabra se tiene que cumplir”

“Me metí en todo el tema del big data, los datos, los datos, los datos, que es algo en lo que trabajo muchísimo, y comencé a tuitear por allá hacia el 2022, publicando contratos y cosas que yo veía en redes sociales y a la gente le comenzó a gustar. Jamás pensé que eso iba a crecer, al punto de que me logró consolidar como un proyecto político. Yo digo que fue la combinación entre el Secop y redes sociales, literalmente. Hasta que un día apareció de sorpresa Álvaro Uribe, presidente, y me dijo: “¿Oiga, usted por qué no se lanza al Concejo?”. Yo le dije: “No, está loco, no tengo recursos ni estructura”. Y Uribe me dijo: “Pues a pelearse la opinión”. Acepté, me dieron el último número de la lista…“.

Este domingo, Briceño logró consolidarse como un líder político de peso pesado. Y se proyecta como la votación más alta para la Cámara por Bogotá de la historia.

Más de Política

Abelardo de la Espriella Candidato presidencial

Abelardo de la Espriella se pronunció: “Tenemos que sentarnos para enfrentar al único enemigo, que es el señor Iván Cepeda”

ELECCIONES 2026

Juan Daniel Oviedo dice que acompañará a Paloma Valencia y celebra votos de la Gran Consulta: “La palabra se tiene que cumplir”

Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López

Resultados de las consultas: estos son los tres candidatos con más votos por coalición

⁠Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López

Así se vivió la elección del 8 de marzo en Colombia: Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras van a la primera vuelta presidencial

Elecciones Congreso y Consulta Presidencial 2026

Consultas con 30 % menos de participación que hace cuatro años. También crecieron los votos nulos

Ivan Cepeda en campaña presidencial, parque de las banderas, Cali.

Iván Cepeda habla del “triunfo” del Pacto Histórico en las elecciones de este 8 de marzo: “Comienza nuestro segundo tiempo”

Integrantes de la bancada legislativa del partido Comunes. Sandra Ramírez aspirará al Senado en coalición con Fuerza Ciudadana.

Desaparece Comunes, el partido de los exguerrilleros de las Farc: Sandra Ramírez perdió

PALOMA VALENCIA, CANDIDATA A LA PRESIDENCIA POR LA GRAN CONSULTA

“Es nuestro momento de gobernar”: Paloma Valencia exalta a sus compañeros tras ganar la Gran Consulta

La jornada electoral del 8 de marzo de 2026 dejó uno de los primeros nombres confirmados en la carrera por la Presidencia de la República. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández.

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA tenía razón: estruendoso fracaso de Claudia López este domingo

Noticias Destacadas